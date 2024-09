El Barcelona confirma los peores presagios con Ter Stegen: rotura completa en el tendón rotuliano

El Barça ha confirmado la mala noticia. Ter Stegen tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. El guardameta alemán abandonó el Estadio de La Cerámica en camilla tras una mala caída al saltar a por un balón y, por desgracia, los peores presagios se han confirmado. Esta tarde pasará por quirófano para operarse y después sacarán otro parte médico, determinando el tiempo de baja, que será de más de siete meses. El portero dice adiós a la temporada.

«Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Marc ter Stegen tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Esta tarde se someterá a tratamiento quirúrgico. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico», comienza diciendo el comunicado.

«Cabe recordar que el guardameta del Barça, titular en el partido contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica, tuvo que abandonar el terreno de juego justo antes del descanso. La lesión se produjo en una jugada en la que intentó cazar un balón aéreo y pisó mal en la caída. Rápidamente, pidió el cambio y abandonó el partido con mucho dolor», añade el club azulgrana.

«Esta temporada, el capitán culé había disputado todos los partidos oficiales del curso: los seis de Liga y el de Champions ante el Mónaco. Con la titularidad ante el Villarreal, Ter Stegen se convertía en el tercer portero de la historia del Barça con más partidos de Liga, con un total de 289, superando a la leyenda Antoni Ramallets», concluye.

Adiós a la temporada

Ter Stegen ha dicho adiós a la temporada justo cuando se había convertido en titular indiscutible en Alemania. Tras la lesión de Manuel Neuer, el germano era el elegido por Julian Nagelsmann para defender la portería de la Mannschaft. Además, es una pieza fundamental para los esquemas de Hansi Flick, como demostró frente al Villarreal con paradas salvadoras como el mano a mano que le sacó a Pepé.

La lesión se produjo en el último minuto de la primera mitad. Nada más suceder, los jugadores de ambos conjuntos se dieron cuenta de que el meta no podía seguir y pidieron la entrada de las asistencias médicas. El alemán se retiró en camilla y entre lágrimas. En Barcelona se temían lo peor después de ver los gestos de dolor de su futbolista y, por desgracia, su temor se ha hecho realidad.

Un sustituto para Ter Stegen

El alemán estará un largo tiempo de baja y el Barcelona ya sondea el mercado en busca de un recambio. Pero no les vale cualquiera, ya que al no estar abierto el mercado de fichajes solamente pueden fichar a un jugador que esté libre. Es decir, la opción que sonaba de Álvaro Valles, de Las Palmas, no es posible puesto que tiene contrato con el equipo canario.

Mientras tanto, Iñaki Peña será el guardameta titular del Barça. El canterano volverá a situarse bajo los palos para defender la portería del conjunto azulgrana tras la lesión de Ter Stegen. No es la primera vez que el español tiene que afrontar el difícil papel de reemplazar al alemán. El año pasado, Xavi ya tuvo que tirar de él en algunos partidos por lesión del germano.