El PSG castiga más a sus «indeseables»: les manda a otro campo de entrenamiento y sin Luis Enrique

La forma de trabajar del Paris Saint Germain con respecto a los jugadores con los que no cuenta esta temporada está siendo uno de los aspectos más controvertidos desde la llegada a la secretaría técnica de Luis Campos. Si días atrás conocíamos que los «indeseables» –como mencionan a los jugadores con los que no cuentan– entrenaban en turnos diferentes a los sí deseados por Luis Enrique, en horarios diferentes, ahora los echan a un lado con el equipo filial del PSG… que aún no tiene entrenador.

Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Louis Mouquet, Noha Lemina y Vimoj Muntu wa Mungu son los futbolistas a los que el PSG ha colgado el cartel de transferibles, jugadores con los que no cuentan y que han apartado del resto que sí entran en sus planes. Así, a partir de este miércoles 24 de julio, los «indeseables» con el entrenador del conjunto parisino sub-23.

Y es que este año se vuelve a repetir eso de que los futbolistas no entrenarán a los órdenes de Luis Enrique, dejando claro que no entra en sus planes y que no hay marcha atrás, están fuera de todo boceto para esta temporada en el PSG. El primer equipo regresó a los entrenamientos la pasada semana con las primeras pruebas físicas y médicas, momento en que se daban a conocer a los «indeseables», como mencionan en los medios franceses. Desde la dirección deportiva parisina se le comunicó a ciertos jugadores que no cuentan con ellos para la temporada que está por comenzar.

De hecho, desde que se dio a conocer la lista de indeseables con hasta ocho futbolistas, en esta primera semana no se han dado movimiento alguno entre ellos y continúan ejercitándose en las instalaciones del Paris Saint Germain. Renato Sanches, Bernat y Dagba son los más conocidos de estos, relativamente importantes en otro momento, pero que ahora no cuentan para Luis Enrique y la secretaría técnica les han enseñado la puerta de salida.

A partir de este miércoles, tras las pruebas médicas, los futbolistas apartados se ejercitarán con el equipo filial en un programa similar al de los profesionales, y lo harán sin un entrenador que les guíe por el momento. El PSG conocía al final de la pasada temporada que su entrenador, Zoumana Camara, se marchaba al concluir el curso. Desde entonces el club está en busca de un técnico que les dirija, aunque desde Le Parisien apuntan a que «Nicolas Damont, segundo entrenador de la Sub-19, y David Suárez, que llegó a la capital este verano para hacerse cargo de los canteranos después de haber entrenado al filial de Clermont».

Esta práctica se ha vuelto bastante habitual en París, con el PSG separando nuevamente al grupo y formando un nutrido conjunto de jugadores descartados que deben abandonar el club si desean tener minutos de juego. El año pasado fue especialmente sorprendente ver a Kylian Mbappé, apartado del equipo, cuando anunció que no renovaría el año extra opcional contemplado en su contrato. Junto a él, otros jugadores de renombre como Wijnaldum, Draxler y Paredes también fueron excluidos. El PSG no cambia.