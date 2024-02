La salida de Mbappé se puede cobrar una víctima en el PSG

La salida de Kylian Mbappé del París Saint-Germain puede acabar con la etapa de Luis Campos en el club. El consejero deportivo de la entidad podría ser cesado tras la marcha del futbolista el próximo 30 de junio. El motivo de su llegada al equipo fue la de hacer un proyecto ganador en torno al delantero, al que conoce bien desde pequeño, y tras dos años en el cargo que se cerrarán con el adiós de Mbappé, su futuro podría estar fuera del Parque de los Príncipes.

Lo cierto es que la figura de Campos está más que cuestionada. Tras el anuncio de la renovación de Mbappé en 2022, el club tomó la decisión de cesar a Leonardo como director deportivo, por las discrepancias que tenía con la estrella del equipo. Fue entonces cuando se nombró como consejero deportivo al portugués. Conocía a Kylian desde pequeño, puesto que tuvo un cargo en el Mónaco cuando el futbolista se formaba allí, y además mantenía una estrecha relación con él y su entorno.

El club decidió nombrarle para que confeccionara un equipo a la altura. El proyecto giraría sobre la figura de Mbappé, que había firmado hasta 2024, pero con la posibilidad de ampliar hasta 2025. En aquellos momentos, nadie se imaginaba que el francés no iba a seguir por tres temporadas y menos aún tras los fichajes de Messi o Ramos, que hicieron al PSG candidato y favorito a todo.

Sin embargo, todo salió mal. La temporada siguiente a la renovación del astro, el equipo cayó de nuevo de manera estrepitosa en Champions, en octavos de final ante el Bayern. Les quedaba únicamente triunfar en las competiciones domésticas, lo que llevó a Mbappé a tomar la decisión de no seguir hasta 2025. El jugador anunció al club por carta que no ejecutaría esa cláusula y, tras un intento de desprenderse de él el pasado verano, se decidió que continuara hasta 2024, con el objetivo de intentar convencerle de nuevo para que renovase.

Luis Campos podría salir tras Mbappé

Pero el ariete ya ha tomado una decisión. Kylian Mbappé dejará París en verano, lo que confirmará el fracaso del proyecto del PSG ideado por Luis Campos sobre la figura del jugador. Sin él, no tiene mucho sentido que el portugués siga en el cargo de consejero deportivo, lo que podría provocar que Nasser Al-Khelaifi le cese de sus funciones.

Por el momento, está muy discutido. La confirmación de que Mbappé no seguirá en el PSG ha llevado al club a poner en cuestión a la cabeza pensante en lo que a la confección de la plantilla se refiere. La aportación de Campos en las dos temporadas en las que ha estado al frente no ha dado por el momento resultado, puesto que el pasado curso volvieron a pegársela en Europa y no ha conseguido convencer a Mbappé de que siga en el club más allá de 2024.

El jugador dejará la capital francesa en junio, una vez finalice su contrato, y todo apunta a que no será el único que salga del Parque de los Príncipes. Después de desvincularse del Celta –donde era director deportivo– hace apenas unos meses, Luis Campos podría poner fin también a su etapa en el PSG, al no conseguir formalizar el proyecto del club sobre Mbappé.