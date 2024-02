Ancelotti regatea el ‘caso Mbappé’: «Es vuestro tema del día, pero no el nuestro»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Rayo Vallecano y Real Madrid en Liga. Los blancos, que llegan a este duelo tras tomar ventaja en la ida de los octavos de final de la Champions y con el nombre de Mbappé de fondo, esperan seguir por la senda del triunfo para continuar acercándose al título.

Ancelotti comenzó explicando lo que tiene que hacer el equipo para ganar en Vallecas: «Siempre es difícil este estadio ante un rival que necesita puntos y que ha cambiado de entrenador esta semana. Hay que sacar el mejor nivel porque son momentos importantes de la temporada y tenemos que aprovechar».

El italiano no quiso hablar de Mbappé: «Veo y escucho. Es el tema del día para vosotros, pero nosotros estamos centrados en el partido. Sólo hablamos del encuentro contra el Rayo. Somos conscientes de que es un partido muy importante. La gente puede hablar. A mí me gustaría terminar bien esta temporada y ganar títulos, que es lo que me gusta. Para la próxima temporada hay demasiado tiempo».

«¿Me ve afectado o preocupado? Creo que va a ser lo mismo en el resto de las ruedas de prensa», añadió sobre Mbappé al ser preguntado si esto puede afectar al vestuario.

El entrenador también habló de Tchouaméni: «Cuando vuelvan los centrales, su papel no es de central, es pivote. Cierto es que puede aportar como central y eso demuestra que es muy inteligente».

Sobre la charla que dio Tchouaméni antes de la final de la Supercopa, explicó que «fue una idea que se tomó al principio de temporada». «Ya han hablado todos. Creo que está bien que antes de un partido un jugador pueda ayudar a sus compañeros».

El italiano también habló de Modric: «Lo he hablado muchas veces con vosotros y con Luka una vez, creo que es suficiente. Su comportamiento es de un profesional muy serio. Es un ejemplo de lo que tiene que ser un profesional. Si no juega todos los partidos sigue aportando. Es una referencia para la plantilla. Todo está bastante claro entre los dos».

Sobre Rodrygo, explicó lo siguiente: «El jugador que tiene más calidad es el que corre menos, pero no es el caso de él. Su trabajo fue muy importante para mantener la portería a cero».

Ancelotti habló de Arda Güler: «Está bien y puede jugar desde el principio. Tiene que luchar con la competencia que tiene el equipo. Hay que ser paciente con él».

«Los buenos tienen que jugar. Lo importante es que se mantenga un equilibrio sobre esto. Si eres capaz de combinar estas dos cosas puedes tener éxito», finalizó.