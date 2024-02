Los mejores memes de la marcha de Mbappé del PSG y su posible fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé copa las portadas de todo el mundo después de que el pasado jueves se anunciara a los cuatro vientos que dejará el PSG a final temporada. La estrella francesa comunicó a Al-Khelaifi el pasado martes que no renovará su contrato con la entidad parisina y el Real Madrid emerge como principal candidato para fichar al futbolista de Bondy. Los memes de las redes sociales también se han hecho eco de una noticia que paró el mundo en la tarde del jueves.

Esta vez sí todo hace indicar que Kylian Mbappé saldrá del PSG para poner rumbo, parece ser, que al Real Madrid y los usuarios de las redes sociales han dado una gran repercusión a la noticia de su marcha de la entidad francesa. El futbolista lleva siendo tendencia durante las últimas horas y también se ha convertido en protagonista de los memes de las redes sociales.

Tras anunciarse la marcha de Mbappé del PSG, algunos usuarios han especulado sobre su posible fichaje con el Liverpool. El conjunto inglés lleva tiempo sonando como posible destino del jugador dentro de la Premier League al igual que un Arsenal que parece que se ha bajado del barco. Parece que ambos tienen poco que hacer con respecto a un Real Madrid que lleva años insistiendo en cumplir el sueño de niño de Kylian.

Algunos usuarios también han querido poner el foco en Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid que culminaría su gran obra maestra en el club con el ansiado fichaje del hoy por hoy mejor futbolista del mundo.

Don Perez will do it. Remember , Florentino never fails🔥#Mbappe #Perezpic.twitter.com/kXvd41cMBN

— Galactic Madrid🇮🇳 (@galacticvikings) February 15, 2024