Mbappé cumple el plan con el Real Madrid: «Todo va bien»

En el Real Madrid no ha pillado de sorpresa la información que se ha filtrado desde el seno del PSG sobre el futuro de Kylian Mbappé. En el club blanco estaban igual de tranquilos antes de que esta información corriese como la pólvora por los medios nacionales e internacionales que después. De hecho, como ha podido saber OKDIARIO, todos por Valdebebas están igual de tranquilos.

Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid si él quiere y parece que querrá. El club blanco hace meses ya hizo «todo lo que podía hacer para ficharle» y ahora sólo queda que el plan se vaya cumpliendo, tal y como está sucediendo.

En el Real Madrid le dejaron claro a Mbappé hace un año que si quería fichar por el club de las 14 Copas de Europa debía aguantar todo tipo de presiones y no renovar con el PSG. El francés recogió el guante y está cumpliendo paso a paso el plan establecido.

«Todo va bien», aseguran desde el Real Madrid, aunque no se quieren mojar demasiado. Prefieren seguir manteniendo el segundo plano que adquirieron en mayo de 2022, cuando Mbappé rompió su palabra, renovó con el PSG y vio desde la concentración de Francia la final de la Champions, siendo el primer aficionado del Real Madrid, tal y como Kylian aseguró en un comunicado días antes de que los blancos ganasen la Decimocuarta con los blancos.

En el PSG estaban llevando al límite a Mbappé y querían que anunciase su decisión, fuese la que fuese, cuanto antes. Los parisinos eran plenamente conscientes de que ya no podían ofrecerle más de lo que le han puesto encima de la mesa. Si no había aceptado hasta la fecha ofertas mareantes, lo normal era que terminase por hacer las maletas una vez finalice la presente temporada, tal y como parece que se va a anunciar en las próximas fechas.

El PSG y Mbappé

Con esta situación, todas las partes empiezan a estar contentas. El PSG por fin está cerca de cumplir su deseo de ver como Mbappé comunica su decisión de no continuar. Ya no es un drama que no se vaya, ya que los parisinos saldrán bien parados económicamente. Todo lleva varios meses apalabrado.

Por otro lado, Mbappé se quitará un peso de encima. El jugador por fin será libre. Se quitará un peso de encima. Kylian por fin anunciará su decisión de no seguir en el PSG, aunque nadie tiene previsto decir dónde terminará jugando la próxima temporada. La lógica y en París están convencidos de que será en el Real Madrid, pero hasta que no sea oficial los años nos han enseñado que nadie debe dar nada por hecho sobre este fichaje.

Y en el Real Madrid siguen tranquilos y relajados. El plan se está cumpliendo. Los blancos siempre tuvieron claro que sólo querían el compromiso del jugador, mientras que los tiempos de cómo se iba a comunicar la noticia eran cosa de Mbappé y el PSG.

El plan es que Mbappé y el PSG comuniquen esta decisión en los próximos días la decisión de manera conjunta. El deseo del jugador es decir adiós al conjunto galo de la mejor manera posible, mientras que la entidad parisina también es partidaria de generar el mayor ambiente de normalidad posible para seguir compitiendo en la presente temporada.

Principio de año, clave para Mbappé

El Real Madrid siempre tuvo claro que pasase lo que pases con Mbappé iba a ser al principio de este 2024. En el club blanco hablaban de enero y febrero como meses decisivos, ya que más allá de estos dos primeros meses el club blanco iba a empezar a entender que Kylian iba a seguir teniendo dudas, por lo que iba a cerrar este culebrón para siempre.

Mbappé ha aguantado todo tipo de presiones, no ha renovado y está demostrando una determinación que le alejaba del panorama que se vivió en 2022, cuando faltó a su palabra. El Real Madrid siempre tuvo claro que si pasados los dos primeros meses de 2024 el jugador no movía ficha con un compromiso claro, se pondría punto final a un compromiso que ha durado demasiado tiempo.

El PSG también quería que se anunciase cuanto antes esta decisión por motivos obvios. Los parisinos deben construir un relato que les permita sentirse vencedores, aunque están perdiendo al mejor jugador del planeta. Además, se deben centrar en reforzar el equipo de cara a la próxima temporada sin contar con un jugador que genera muchos beneficios, pero también te ata las manos a la hora de lanzarse al mercado.

En definitiva, el Real Madrid está tranquilo y ve como el plan se está cumpliendo. La única prioridad desde Valdebebas será cerrar este culebrón y luego ya llegarán renovaciones -como la de Carvajal y Kroos- y posibles incorporaciones, pocas si finalmente se termina cerrando el fichaje. El jugador se quita un peso de encima y el PSG por fin será libre para empezar a planificar la nueva vida que les espera sin el galo como piedra angular de su proyecto.