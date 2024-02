Kylian Mbappé, en directo: última hora de su marcha del PSG

Kylian Mbappé le ha comunicado a Nasser Al-Khelaifi que no renovará y, por tanto, no continuará en el Paris Saint-Germain una vez finalice la presente temporada y los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid este mismo verano están más calientes que nunca. Como han anunciado varios medios este jueves, el delantero ya habría informado al presidente del PSG su decisión de marcharse a partir del próximo 30 de junio. Aunque todavía no es oficial, el anuncio de su adiós al equipo de su ciudad natal está más que cercano.

En las últimas semanas, se han ido acelerando los movimientos en torno al futuro del delantero. Desde Francia daban por hecho que Mbappé abandonaría el PSG al término del curso, aunque no porque se hubiera pronunciado al respecto. El pesimismo en el Parque de los Príncipes era más que evidente, puesto que todos los gestos del jugador de Bondy no les invitaban a pensar en que pudiera virar la situación.

Desde la directiva comandada por Al-Khelaifi tenían prácticamente seguro que la decisión de Kylian Mbappé de marcharse era irrevocable, pero les faltaba una confirmación por parte del jugador. Han presionado en los últimos días para que esta se produjera cuanto antes y, al final, han obtenido la respuesta que esperaban: Mbappé cumplirá su contrato en junio de 2024 y cerrará una etapa en el París.

La estrella ha decidido poner fin a su periplo por el club-Estado de la capital francesa. Así lo han adelantado periodistas como Fabrizio Romano y David Ornstein y el periódico más afín a la directiva del PSG, Le Parisien. A pesar de que desde la entidad han vuelto a hacer esfuerzos para tratar de retenerle, ofreciéndole otro megacontrato, el futbolista ha decantado cualquier propuesta que viniera del club. Considera que ha cumplido su tiempo en el Parque de los Príncipes y que, tras siete temporadas vistiendo la elástica del club de su ciudad, ha llegado el momento de irse.