Konaté bromea sobre la posibilidad de que el Liverpool fiche a Mbappé: «Todos sabemos donde irá…»

El central del Liverpool Ibrahima Konaté no pudo aguantar la risa cuando le preguntaron si Kylian Mbappé ficharía por su equipo. El pasado jueves se conocía que el francés no renovará su contrato y dejará el Paris Saint-Germain cuando acabe la presente temporada y este sábado, tras la victoria de los red por 1-4 contra el Brentford en la Premier League, su compañero en la selección de Francia respondió entre carcajadas a la pregunta que todo el mundo se hace.

«Sinceramente, ¿de verdad crees que vendrá aquí? Todos sabemos adónde irá, así que no, ni siquiera pensamos en él en este equipo», afirmó Konaté cuando le preguntaron si Mbappé acabará en el Liverpool. Esa opción ha ido perdiendo peso exponencialmente, ya que el delantero parisino fichará por el Real Madrid después de siete temporadas en el PSG.

🗣️ ¿Vendrá Mbappé al Liverpool? 🎙️ Konate (jugador del Liverpool): "Sinceramente, ¿de verdad crees que vendrá aquí? Todos sabemos adónde irá, así que no, ni siquiera pensamos en él en este equipo". 😂 pic.twitter.com/oeUCSy2yDe — RMadrid Extra (@RMadridExtra) February 17, 2024

El mundo del fútbol ya da por hecho que Mbappé será futbolista del Real Madrid a partir del próximo 1 de julio y ni tan siquiera el Liverpool, el segundo equipo en la carrera por el delantero, se ve con posibilidades de lograr convencerle. Konaté, que le conoce de primera mano al haber compartido concentraciones a las órdenes de Didier Deschamps, no fue capaz de contenerse y ‘anunció’ su fichaje por la entidad blanca de manera prematura.

Pero Konaté no ha sido el único en pronunciarse tras el bombazo de la salida de Mbappé del PSG. El centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, puso dos emoticonos de palomitas el mismo jueves en sus redes sociales como símbolo de expectación después de conocerse la decisión de su compatriota.

Konaté no es el único que descarta a Mbappé

Incluso el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, llegó a descartar su fichaje por el líder de la Premier. «¿El interés del Liverpool por Mbappé? No tengo ninguna idea. No estoy involucrado en esto… pero puedo decirles que me sorprendería. Sería complicado para la mayoría de los grandes clubes que conozco», afirmó el alemán, que en todo caso se marchará a final de temporada y no podría disfrutar de la presencia de Kylian en las filas de su equipo.

El viral escudo del Real Madrid

En medio de toda la expectación generada alrededor de la salida de Mbappé del PSG y su fichaje por el Real Madrid, el jugador reapareció digitalmente para presumir de vestimenta. Sujetando un maletín y vestido de un traje negro, corbata negra y camisa blanca, el francés hizo arder las redes sociales con una imagen que ya es viral y en la que se puede apreciar una silueta similar a la del escudo de su futuro equipo.

Una foto de Mbappé de perfil acabó por desatar la ilusión entre los millones de aficionados que le esperan con los brazos abiertos en la capital de España. Y es que en ella se observa una especie de cortina en la que se refleja algo muy parecido al escudo del Real Madrid. Nadie se lo podía creer y los usuarios de las redes vieron esta imagen como un claro guiño del todavía futbolista del PSG.