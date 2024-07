El PSG vuelve a imponer a Luis Enrique apartar de los entrenamientos a los jugadores «indeseables»

El Paris Saint Germain repite lo mismo que la pasada temporada. El PSG vuelve a apartar de los entrenamientos de la pretemporada de Luis Enrique a los jugadores con los que no cuentan desde la secretaría técnica parisina. Lo mismo que hicieron el curso pasado con Kylian Mbappé, apartado junto con los descartes, se repite nuevamente este año con otros jugadores a los que se les desea dar salida desde la cúpula del Parque de los Príncipes…

«Los indeseables». Así los llaman desde la prensa francesa a los jugadores con los que no cuentan desde lo más alto del PSG, que no son poco, de cara a esta nueva temporada en la que volverá a estar al frente del equipo Luis Enrique con los mismos objetivos que el año pasado, alzarse con la ansiada Champions League por la que tantos millones han invertido en París…

El PSG regresaba este lunes a los entrenamientos con las primeras pruebas físicas y médicas y fue en ese momento cuando ya se conocieron a los primeros «indeseables» como titulan en los medios franceses. Desde la dirección deportiva parisina se le comunicó a ciertos jugadores que no cuentan con ellos para la próxima temporada. Ya desde este miércoles se vieron las ausencias, ya que no están algunos a las órdenes de Luis Enrique desde los primeros entrenamientos serios y deben buscarse una salida.

La dirección deportiva que encabeza Luis Campos no se ha demorado mucho para informar a los jugadores con los que no cuenta que deben buscarse una salida y que no entrenarán a las órdenes de Luis Enrique.

Renato Sanches, Juan Bernat y Colin Dagba, y otros como Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu wa Mungu y Louis Mouquet, son los jugadores que inicialmente conforman la terna de jugadores indeseables del PSG que no están a las órdenes de Luis Enrique y a los que se les presiona así para que encuentren una salida.

Estos futbolistas deberán ejercitarse de manera individual a la espera de nuevas informaciones con respecto a ellos, entrenando de forma separada con el grupo de Luis Enrique y, como informa Le Parisien, previsiblemente en horarios escalonados con los jugadores que sí continúan y cuentan con ellos. En cualquier caso, sí entrenarán en las instalaciones del PSG.

Esta es una práctica ya más que habitual en París, repetitiva por parte del PSG que separa de nuevo al grupo y genera un nutrido grupo de jugadores con los que no cuentan y deben abandonar la disciplina si quieren contar con minutos. El año pasado fue especialmente llamativo ver a Kylian Mbappé apartado del PSG cuando informó que no seguiría, que no ampliaría ese año extra que se contemplaba opcional en su contrato. Junto a él se vieron a otros jugadores de pedigrí como Wijnaldum, Draxler o Paredes.

Está por ver cuánto dura esta situación, el año pasado inicialmente hubo jugadores apartados que más tarde se reincorporaron a medida que no encontraban sitio. Luis Enrique aún espera algunos fichajes para completar una plantilla que tendrá que sobreponerse a la importante salida de Kylian Mbappé, ya presentado con el Real Madrid.