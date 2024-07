La madre de Mbappé afirma que irá a los tribunales por los impagos del PSG «si no queda más remedio»

La madre de Kylian Mbappé ha hablado sobre la posibilidad de acabar en los tribunales con el PSG por el impago de parte del sueldo del futbolista. Fayza Lamari ha dado una entrevista apenas unas horas después de la presentación de su hijo como nuevo jugador del Real Madrid. No se ha cortado a la hora de explicar los motivos que han llevado al delantero a abandonar París para recalar en el Bernabéu, ni en explicar los problemas que tienen ahora mismo con el conjunto galo.

Ha destacado que lo sucedido entre el PSG y Mbappé «es comparable a una separación», pero ha señalado que espera que todo se resuelva pronto: «A veces, cuando uno se separa, tiene que decidir quién se queda con la televisión, quién se queda con los muebles o el coche… En eso estamos. Espero que todo esto no empañe todo lo que hemos pasado, que no lo dejemos así».

También ha señalado que, después de la marcha de París, «sólo se piensa en lo negativo», sin embargo, ha destacado que quiere que «Kylian sólo recuerde los puntos positivos de este último año en París». Aunque, ahora mismo, lo que deben resolver son los impagos de parte de la ficha del PSG a su hijo. «Confío en el PSG para que las cosas vuelvan a la normalidad muy rápidamente. Acabamos de recibir una carta suya. Se tomarán decisiones. A veces, cuando uno se separa, tiene que decidir quién se queda con la televisión, quién se queda con los muebles o el coche… En eso estamos», ha declarado. También pone un plazo de «seis meses» para que todo vaya «mejor».

En caso de que no consigan resolver los problemas que mantienen con la directiva de Al-Khelaifi, no descarta ir a los tribunales. «Si no tenemos más remedio, sí, por supuesto», señala Lamari. En la entrevista concedida a Le Parisien, la madre de Kylian Mbappé confirma que no dudarán en defender lo acordado y que llegarán hasta el final: «Espero de verdad que se respete el contrato que firmamos hace dos años. Dejemos de decir que Kylian dijo, no dijo, hizo esto, no hizo lo otro… En realidad, nadie puede decir lo que pasó, ni yo, ni los representantes del PSG, porque desde hace dos años Kylian y el presidente siempre se han reunido a solas, aparte de una vez. Y todo eso no ha impedido a Kylian jugar desde que se hizo el anuncio en febrero».

La madre de Mbappé habla del fichaje

Otro de los aspectos importantes que trata Fayza Lamari en la entrevista, es el cambio de rumbo que dio el futuro de su hijo en 2022. Entonces, parecía que ficharía por el Real Madrid, pero terminó renovando contra pronóstico con el PSG. Sobre si, dos años después, se arrepienten de aquella decisión, ha declarado que no: «No hay que lamentarse. Cuando has nacido en París y crecido en Bondy, jugar en el Parque de los Príncipes es todo un acontecimiento. Kylian nunca ha mentido. Siempre le dijo al presidente que un día iría al Real Madrid. Por supuesto, cuando eso ocurre, es complicado».

También ha afirmado que su hijo «nunca habría dejado París», sino llega a ser por el Real Madrid. «Creo que por eso lloraba el martes. Kylian ha hecho de su sueño una meta y siempre se ha dado los medios para conseguirlo. También ha tenido suerte. Pero la suerte hay que crearla. El martes, no fui la única que se emocionó. Todos nuestros amigos, todas las personas que le conocieron cuando era pequeño, se decían: ‘Vaya, lo ha conseguido, está ahí’», destaca.