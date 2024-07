Kylian Mbappé emula a Cristiano Ronaldo 15 años después al grito de «¡1, 2, 3, Hala Madrid!»

Kylian Mbappé emuló a Cristiano Ronaldo 15 años después en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. La estrella gala realizó el famoso grito de «¡1,2,3, Hala Madrid!», en un Santiago Bernabéu abarrotado. El madridismo acogió por todo lo alto a la nueva estrella del 15 veces campeón de Europa.

Un 6 de julio de 2009, Cristiano Ronaldo fue presentado como jugador del Real Madrid en un Santiago Bernabéu lleno. 15 años después, esta vez un 16 de julio de 2024, la historia se repitió con Kylian Mbappé, que cumplía su sueño de pequeño. Creció con Cristiano de ídolo y en un nuevo Bernabéu lleno hasta la bandera repitió los pasos del astro portugués.

«1,2,3, Hala Madrid», gritó Kylian Mbappé tras besarse el escudo junto a un Santiago Bernabéu entregado. La estrella gala repitió el discurso de Cristiano Ronaldo cuando llegó a la casa blanca para hacer historia. Ahora su misión es la misma, entrar en la historia del mejor club del mundo.

«He dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se cumple. Soy un chico feliz, muy feliz. Quiero dar las gracias al presidente, Florentino Pérez, que confió en mí desde el primer día a pesar de que pasaron muchas cosas. También quiero dar las gracias a todas las personas que pelearon para que estuviese aquí. Fue difícil, pero ahora ganamos. También a mi familia, a mi madre, que está llorando. Es un día alucinante», señaló Mbappé.

Durante su primer discurso como madridista, también tuvo tiempo de hacer una pausa para besarse el escudo del Real Madrid y desatar, aún más, la locura en el Bernabéu. «Desde niño sólo tenía un sueño, poder jugar aquí. Por eso también le quiero dar las gracias a los madridistas, que siempre me han dado mucho cariño y amor. Ahora tengo otro sueño, que es estar a la altura del mejor club del mundo. Voy a dar la vida por este equipo y por este escudo. También le quiero dar un mensaje a los niños. Yo hoy he cumplido un sueño. Con pasión todo se puede. Hoy estoy aquí y la próxima vez podéis ser uno de vosotros», aseguró Mbappé.

«Querido Kylian, bienvenido a tu casa, ya estás en el Real Madrid. Ya has cumplido tu sueño. Te enamoraste de este club siendo un niño. Yo sé cuáles eran tus emociones. Nunca olvidarás ese diciembre de 2012. Tus ojos emocionados en el Bernabéu siempre se recordarán. Quiero que sepas que ese amor tuyo al Real Madrid te han dado las fuerzas necesarias para cumplir este sueño. Este club tiene algo diferente. En este estadio pasan cosas que son difíciles de explicar. La magia del Bernabéu. Esta camiseta no rinde nunca y esta afición que te acoge como uno de los nuestros estará contigo siempre hasta el final. Hoy estás aquí porque tú has querido y solamente tu fuerza de voluntad te ha hecho estar aquí a pesar de todas las adversidades. Has hecho un esfuerzo que muchos ni se imaginan. Llegas al Real Madrid con un gran palmarés. Querido Kylian te agradezco tu amor incondicional por este club», señaló Florentino Pérez