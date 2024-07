Florentino Pérez: «Kylian, has hecho un esfuerzo que muchos ni se imaginan»

Un Florentino Pérez feliz y satisfecho por el trabajo realizado presentó con todos los honores a Kylian Mbappé sobre el césped del Santiago Bernabéu. Parecía que nunca iba a llegar este momento, pero el presidente del Real Madrid sabía que, tarde o temprano, la estrella francesa iba a vestir la camiseta blanca. Con una sonrisa de oreja a oreja, el máximo dirigente del conjunto blanco tuvo unas bonitas palabras para el capitán de la selección francesa. Antes saltó al campo ovacionado por un estadio entregado.

«Bienvenidos al Bernabéu. Es un histórico acto. Mis primeras palabras son para felicitar a la selección española de fútbol por haber conseguido la cuarta Eurocopa. Por la forma de conseguirlo, demostrando ser la mejor Selección. Felicidades», comenzó el presidente del Real Madrid tras un espectacular vídeo donde el club blanco recordó sus 15 Copas de Europa y con un estadio entregado.

«La pandemia y el desarrollo de las obras no impidieron disfrutar de estos momentos de orgullo madridista. Gracias por estar aquí, es un momento de gran ilusión. Hace un mes este estadio volvió a ser el epicentro del madridismo. Celebramos la Decimoquinta Copa de Europa y este club agrandaba su leyenda. Es un club universal y pertenece al corazón de la gente, es el más admirado del mundo. Todos unidos por el mismo sentimiento. Nuestros 122 años de vida son pasión y amor a unos colores. Compañerismo, sacrificio, solidaridad…», añadió Florentino.

«Tenemos que seguir siempre este camino. Nuestros grandes referentes como Santiago Bernabéu, Alfredo di Stéfano, Paco Gento, Kopa… todos ellos crearon este mito que es el Real Madrid. También leyendas que nos acompañan hoy como Santamaría. También por supuesto nuestro Presidente de Honor como Pirri. Gracias y te pido que subas conmigo y me acompañes», continuó el presidente.

«Los socios y aficionados del Real Madrid sois el corazón de este club. Nuestro trabajo tiene un objetivo, que cada temporada se cumplan vuestros sueños. Cada temporada queremos mejorar nuestra plantilla, para seguir ampliando este palmarés de leyenda. En este imponente estadio se han escrito páginas de la historia del Real Madrid. Seguiremos disfrutando de los mejores jugadores del mundo. Hoy también nos acompaña un símbolo de este club, una leyenda del fútbol, primero como jugador y luego como entrenador, Zinedine Zidane», afirmó Florentino Pérez.

«Te pido Zizou que nos acompañes. Hace 12 años invitaste a un niño a la Ciudad Deportiva que hoy es el protagonista. Hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Viene a mejorar nuestra plantilla», dijo el presidente del Real Madrid mientras la estrella gala saltaba al campo con una gran ovación del Bernabéu.

«Querido Kylian, bienvenido a tu casa, ya estás en el Real Madrid. Ya has cumplido tu sueño. Te enamoraste de este club siendo un niño. Yo sé cuáles eran tus emociones. Nunca olvidarás ese diciembre de 2012. Tus ojos emocionados en el Bernabéu siempre se recordarán. Quiero que sepas que ese amor tuyo al Real Madrid te han dado las fuerzas necesarias para cumplir este sueño. Este club tiene algo diferente. En este estadio pasan cosas que son difíciles de explicar. La magia del Bernabéu. Esta camiseta no rinde nunca y esta afición que te acoge como uno de los nuestros estará contigo siempre hasta el final. Hoy estás aquí porque tú has querido y solamente tu fuerza de voluntad te ha hecho estar aquí a pesar de todas las adversidades. Has hecho un esfuerzo que muchos ni se imaginan. Llegas al Real Madrid con un gran palmarés. Querido Kylian te agradezco tu amor incondicional por este club», señaló Florentino Pérez.

«Compartimos una vocación solidaria. Sois un referente para todos los niños. Mbappé hoy cumple su sueño. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid», culminó el presidente blanco.