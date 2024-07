Kylian Mbappé no se va a operar de la nariz tras la fractura que sufrió en el primer partido de Francia en la Eurocopa. Tras jugar todos los partidos del torneo -excepto la semifinal ante España- con una máscara que le protegía esa nariz, el jugador francés, en colaboración con el Real Madrid, ha decidido no operarse.

Tras su espectacular presentación de este martes en el Santiago Bernabéu, comienza una nueva era. La de Mbappé en el Real Madrid. Más ilusionante no puede ser. Kylian llenó todo el estadio en una presentación que se recordará durante muchos años, al estilo de lo que pasó con Cristiano Ronaldo en el año 2009.

Tras esa oleada de cariño del madridismo, Mbappé se va a sus merecidas vacaciones. No irá a la gira del Real Madrid en Estados Unidos. Así lo ha acordado con el club. Kylian tiene que descansar tras una exigente temporada y se incorporará a la disciplina de grupo sobre el 6 o 7 de agosto. Una semana después jugará el Real Madrid la Supercopa de Europa ante la Atalanta en Varsovia. Se espera que ese sea el debut oficial de Mbappé con el club de sus sueños.

Lo más importante es que Mbappé no se operará la nariz. Está consensuado con los servicios médicos del Real Madrid. Mbappé tuvo una fractura en el primer partido de la Eurocopa con Francia, motivo por el que fue cambiado ese día y jugó con máscara durante todo el torneo, salvo el duelo ante España de semifinales. Esa máscara le molestaba mucho y, sobre todo, le desesperaba. Jugador y club esperaron hasta el día de su presentación para tomar una decisión y esa es la de que Mbappé no se opere de la nariz.

El plan de Pintus con Mbappé

Así, que Mbappé se vaya de vacaciones y no esté presente en la gira de Estados Unidos no significa que no tenga un plan en torno a su figura. Antonio Pintus, el preparador físico clave en este Real Madrid, ya ha establecido un plan con Kylian Mbappé. Los dos han hablado por videollamada, han estado en contacto y han concretado todos los detalles de su pretemporada.

Esa preparación para el próximo curso, que será el más exigente de la historia del Real Madrid (habrá siete títulos en juego), es clave para Kylian Mbappé. Es por ello que Pintus le ha pedido que no se pase con el trabajo físico, que va a tener una pretemporada una completa. Preparador físico y jugador están en permanente contacto para que Kylian rinda a las mil maravillas en el plano físico la próxima temporada.

«Voy a dar la vida por este club», comentó Mbappé en su presentación de este martes en el Bernabéu. «Desde niño sólo tenía un sueño, poder jugar aquí. Por eso también le quiero dar las gracias a los madridistas, que siempre me han dado mucho cariño y amor. Ahora tengo otro sueño, que es estar a la altura del mejor club del mundo», añadió ante el clamor del madridismo que llenó el coliseo blanco.

Se incorporará el 6 o 7 de agosto

Kylian Mbappé se incorporará a los entrenamientos del Real Madrid el 6 o 7 de agosto. En esas fechas el equipo entrenado por Carlo Ancelotti, que recibió al francés en Valdebebas este martes, ya estará en Madrid tras la gira norteamericana. Lo hablado por el club y el jugador es que esa primera semana de entrenamientos será clave. Mbappé quiere tener un trabajo muy bueno para aguantar a tope toda la temporada. No le importa dosificar al principio y en todo momento se ha puesto a disposición de Pintus, Ancelotti y todo el Real Madrid. En el club están encantados con la actitud del jugador.

El 14 de agosto el Real Madrid jugará la Supercopa de Europa ante la Atalanta. Cuatro días después iniciará la Liga en Mallorca. Para esos dos partidos se espera que Mbappé esté plenamente disponible. Una semana después, el 25 de agosto y a partir de las 17:00 horas, se jugará el primer partido de la temporada en el Santiago Bernabéu ante el Real Valladolid.