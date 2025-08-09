J. Piqueras, “El Sexólogo del Humor” revoluciona las noches de Madrid con una comedia sin censura

“El Sexólogo del Humor”, un show de comedia protagonizado por J. Piqueras, llega al centro de Madrid para que vivas unas noches atrevidas, sin censura y llenas de risas. Trae una propuesta donde el público se convierte en protagonista, un espectáculo que no le teme al tabú y utiliza el humor como vehículo para liberar tensiones y disfrutar sin filtros.

Risas y confesiones: una combinación explosiva en el centro de Madrid

El espectáculo “El Sexólogo del Humor”, protagonizado por J. Piqueras, ofrece una propuesta atrevida en la escena nocturna madrileña: Una hora de comedia en la que el sexo, los tabúes y la risa se dan la mano sin censura. El show convierte el Hotel Axel de Madrid en un espacio donde el humor se convierte en una herramienta para liberar tensiones, derribar prejuicios y conectar con los demás desde la honestidad y la carcajada.

Los días 9, 16 y 23 de agosto, de 22:30 h a 23:30 h, el escenario de la Calle de Atocha 49 acoge a quienes buscan una noche diferente. Con entradas sin numerar (por lo que se recomienda llegar con antelación para escoger buen sitio) y un espectáculo solo para mayores de 18 años. Este show promete una experiencia provocadora y terapéutica a partes iguales.

Un cómico que puede transformar lo tabú en risas

J. Piqueras, comediante que es conocido por su improvisación y capacidad para conectar con el público, se presenta con su versión más atrevida. En “El Sexólogo del Humor”, Piqueras convierte las historias del público en comedia, buscando así el humor en las experiencias más íntimas. La participación de los asistentes es esencial en el show, garantizando así que la noche esté llena de sorpresas y que ninguna sea igual a la anterior.

La propuesta es clara: reírse de todo aquello que podría llegar a generar vergüenza o incomodidad. Piqueras rompe esa barrera de tabúes con carisma, guiando al público por un recorrido donde cada historia, cada confesión, se transforma en una anécdota más de la que no hay que avergonzarse.

El estilo del espectáculo se apoya en la improvisación, lo que da lugar a momentos únicos e irrepetibles. No hay guion cerrado ni monólogos predecibles; cada función es una sorpresa que nace del propio público y sus vivencias. El resultado: una experiencia en la que el espectador no solo ríe, sino que se reconoce, se libera y se divierte sin miedo a ser juzgado.

Una noche diferente para disfrutar solo, en pareja o con amigos

“El Sexólogo del Humor” es un espacio seguro para explorar desde el humor aquello que pocas veces se dice en voz alta. La comedia se convierte aquí en un medio para conectar con los demás, ideal tanto para compartir con amigos como para vivir en pareja o, incluso, quién sabe, conocer a alguien nuevo en un ambiente fuera de la rutina.

Las entradas ya están disponibles y recuerda que el show no requiere más que una cosa: reírse de lo que normalmente se calla. Ya sea por curiosidad, por necesidad de romper la rutina o por el simple placer de disfrutar de una comedia fresca, directa y sin tabúes, “El Sexólogo del Humor” destaca no solo por su originalidad, sino por su lejanía a lo vulgar y más cerca de lo terapéutico; el show ofrece un espacio para reírnos de nosotros mismos, de nuestras historias más íntimas y de lo que no suele tener cabida en una conversación habitual. Estos 60 min. de espectáculo promete carcajadas, confesiones y una atmósfera única.

Madrid tiene muchas noches, pero pocas tan atrevidas como esta; no te la vayas a perder.