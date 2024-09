Luis Enrique aparta a Dembélé por falta de disciplina tras una discusión entre ambos

La no convocatoria de Ousmane Dembélé para el próximo encuentro del Paris Saint-Germain en la Champions League ha llamado mucho la atención, pero según informan en Francia, todo se podría deber a un enfrentamiento con su entrenador, Luis Enrique. Esa tensa discusión habría tenido lugar después del último partido del equipo parisino contra el Rennes, en el que ganaron cómodamente por 3-1.

Dembélé no estará en el choque de este martes a las 21:00 contra el Arsenal correspondiente a la jornada 2 de la liguilla de la Copa de Europa. Por las informaciones que han trascendido desde el país galo, su desconvocatoria se debe a esas últimas tiranteces del extremo con Luis Enrique, que le ha apartado del grupo dejándole fuera de la lista para el partido en Londres.

Aun así, cabe recordar que el técnico asturiano siempre ha puesto en valor la calidad de Dembélé, que lleva cuatro goles y cuatro asistencias en siete partidos esta temporada. Pero una actitud del ex jugador del Barcelona en ese duelo ante el Rennes ha sido motivo de castigo para el francés, que verá el choque europeo de su equipo desde la televisión.

Según informa RMC Sport, todo se debe a motivos disciplinarios y el mensaje que trata de transmitir Luis Enrique con su no convocatoria es que nadie está por encima de la institución, que debe ser respetada y sin ningún tipo de distinción.

Tensión entre Luis Enrique y Dembélé

Esta práctica es más que habitual que en el PSG, que ya la pasada campaña dejó sin jugar varios partidos a Kylian Mbappé al estar encarrilado su fichaje por el Real Madrid. En ese caso fue decisión del propio club y, en concreto, de la cúpula qatarí, que nunca aceptó la marcha del francés rumbo al mejor equipo de Europa.

Luis Enrique este año está dando mucho que hablar. El pasado jueves protagonizó parte de la actualidad deportiva con una rueda de prensa en la que tiró un órdago a los periodistas y también al propio PSG. El entrenador español realizó una propuesta inédita con tal de no volver a enfrentarse a su némesis: los medios de comunicación. En tono de broma, el asturiano dijo que estaría dispuesto a cobrar la mitad de su sueldo para no comparecer más públicamente.

«Si ahora mismo me das un papel y me dices, si no vuelvo a hablar con la prensa y me quitan el 25% de mi sueldo o incluso el 50%, lo firmo. Pero repito que me lo paso muy bien hablando con la prensa», afirmó contundentemente. Estas palabras llegaban justo después de la entrevista que concedió el pasado lunes, en la que se explayaba sobre varios asuntos de su trayectoria con motivo del documental basado en su primera temporada en el PSG.