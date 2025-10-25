El Valencia rinde un emotivo homenaje a las víctimas de la DANA ante el Villarreal

El Valencia aprovechó el derbi contra el Villarreal para rendir un pequeño homenaje a las víctimas de la DANA. El próximo 29 de octubre se cumple un año de aquella maldita catástrofe natural que ha dejado ya 229 muertos, y destrozó las casas de miles de valencianos. Desde el club che han querido llevar a cabo una serie de iniciativas en el aniversario de la DANA para homenajear a los fallecidos.

Hablaron con la Liga para que les permitiera jugar con la tercera equipación, inspirada en la Señera, pese a ser el equipo local y las banderas de Mestalla ondean a media asta en señal de respeto por las víctimas. Ello implicaba que los castellonenses jugaran con la segunda equipación, algo que aceptaron sin pensar al tratarse de un homenaje a los fallecidos en la DANA. Era una situación excepcional y la Liga lo autorizó.

Así, los jugadores del Valencia han lucido una camiseta especial para este partido, una que lleva los colores de la tierra. Además, el capitán del Valencia, José Luis Gayà, lució un brazalete conmemorativo diseñado por los aficionados. Los futbolistas del Valencia no fueron los únicos que han saltado al campo con una elástica especial.

Una ceremonia muy especial

Como parte de este homenaje, el Valencia ha recibido al Batallón de Intervención de Emergencias III de la UME (Unidad Militar de Emergencias, que tuvieron un papel muy importante durante la DANA. Todo esto en medio de un Mestalla emocionado y llenó hasta la bandera para disfrutar del derbi valenciano.

Durante la ceremonia, un sexteto de cuerda ha interpretado algunos fragmentos del Himno de la Comunidad Valenciana, mientras se mostraban imágenes en el videomarcador los nombres de los pueblos afectados por la DANA, un protocolo que ha estado realizando el Valencia estos últimos meses. Por último, justo antes de comenzar el partido, los dos equipos han guardado un minuto de silencio en memoria de todos los fallecidos en la catástrofe natural.