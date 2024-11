El duro testimonio del equipo de fútbol del Paiporta: «Está todo destruido, nos va a costar volver…»

Paiporta ha sido sacudido por la terrible DANA que el pasado martes arrasó la Comunidad Valenciana. Este pueblo es una de las zonas cero tras la inundación. Todo ha quedado destruido. También su campo de fútbol. OKDIARIO ha podido conversar con Héctor Blat, subdirector deportivo del Paiporta CF. Nos atiende amablemente tras regresar a su casa después de estar todo el día llevando alimentos, agua y ayudando a limpiar a los habitantes del pueblo. Nos cuenta el duro testimonio de un pueblo destruido y un equipo de fútbol que ahora queda «a la deriva».

Paiporta va a tarda mucho tiempo en recuperarse de esta tragedia. Una de las más graves en toda la historia de España. Los fallecidos ya superan los 200 y este pueblo ha sido sin duda uno de los más afectados. Todo está destruido.

En OKDIARIO hemos podido conversar con el director deportivo del Paiporta CF, Héctor Blat, que nos ha contado como ha quedado su campo de fútbol. Las imágenes son terribles: «Los daños en el campo de fútbol son más graves de lo que esperábamos. El agua prácticamente ha llegado a tres metros, con lo cual la oficina está inundada, el vestuario inundado, el césped aún ni se ve porque el nivel del agua es muy alto. Los muros también están caídos».

Un testimonio que Blat nos cuenta después de estar todo el día ayudando a los habitantes de Paiporta. Limpiando y llevando comida y agua. Vuelve consternado por la dura realidad que van a tener que vivir, pero comprometido con poder ayudar junto a su equipo femenino en todo lo posible.

El duro testimonio del Paiporta CF

«Afortunadamente, por decir algo, parece que la grada no ha sufrido daños. Hasta que no se vaya el agua no podremos verlo. Creo que nos va a costar volver al mismo campo… No podemos dar una estimación de tiempo porque eso nunca se sabe, pero costará», nos comentaban desde el Paiporta CF.

El primer equipo del Paiporta CF juega en la Primera Valenciana y a día de hoy es una incógnita si podrán volver a competir: «No sabemos si esta temporada podremos volver a jugar como locales. Tenemos al primer equipo, luego al amateur femenino, tenemos la escuela… va a ser muy difícil saber si podremos volver a jugar en casa. Sobre todo por el tema del césped. Si tienen que poner césped nuevo tarda y no creo que sea momentáneo, porque el pueblo está destruido».

«El campo es de la Federación, pero lo gestiona también el Ayuntamiento. No sería un gasto que tendríamos que hacer nosotros, aunque vamos a ayudar en todo lo posible. Pero económicamente es un palo sobre todo para todas las familias que pagan la cuota de sus hijos o los socios que tenemos y que pagan sus pases. La mayoría de gente es de Paiporta y lo ha perdido todo. No sabemos hasta qué punto podrán llegar las dimensiones económicas», nos relataba Héctor Blat a OKDIARIO.

La DANA destruye la provincia de Valencia

«Ahora mismo aquí nadie piensa en fútbol. Ni cuando se tiene que volver a jugar ni nada. Que esa es otra, han aplazado la jornada de este fin de semana, pero la semana que viene hay jornada y no sabemos ni donde vamos a jugar ni nada. Los partidos que se juegan fuera de la escuela sin problemas, pero los que jugamos en casa no sabemos. Porque los campos de los pueblos de alrededor que podían tener un campo para dejarnos están igual. Y luego los daños que hayan podido tener los jugadores y jugadoras, que hayan perdido todo. Estamos a la deriva», nos dice el subdirector deportivo del Paiporta CF.

Afortunadamente, nadie en el club ha perdido la vida. El propio Héctor Blat nos cuenta que él mismo fue contactando con todos, uno a uno, para comprobar que todos estaban bien. Son una familia y ahora estarán más unidos que nunca: «Creemos que no. Al 95% está comprobado ya todo el club. Desde que pasó todo esto me encargué personalmente de recopilar todos los números e ir comprobando uno a uno. El 5% restante no creemos que haya peligro porque son gente que vive o en un sitio muy alto o directamente son gente que otro jugador nos ha dicho que lo ha visto por la calle. Es difícil hacer balance porque no hay cobertura. Allí los datos y la cobertura no van porque el agua se ha llevado las antenas y todo por delante. La mayoría de las personas tampoco tienen luz. Con teléfonos apagados es difícil contactar con todos. Yo creo que no vamos a tener que lamentar vidas o daños físicos».

«El director deportivo estuvo siete horas con su hijo encima del techo de una caseta de la luz al borde. El vicepresidente tuvo que salir por la ventanilla del coche porque le llegaba el agua. Pero todo eso queda en un susto. Pasaron un muy mal rato. Como una jugadora que tenemos que estuvo a punto de perder la vida y este jueves estaba repartiendo agua y comida. Porque en su trabajo tuvo que salir por el tejado porque el agua le llegaba por el cuello. Pero no han tenido daños físicos. Tuvimos un pequeño susto también con una persona que no aparecía, pero luego lo encontramos. Simplemente, estaba en su casa, pero estaba incomunicado. Cuando se pudo llegar a su calle, que era una de las más afectadas, dimos con él», nos cuentan desde el Paiporta CF con el corazón encogido.