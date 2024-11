El Salvaje Oeste en Paiporta: robos, pillaje y miedo en una ciudad vacía y sin ley

Tras la DANA, la inseguridad. Grupos de menores y mayores recorren las localidades asoladas por el temporal y aprovechan la angustia y la desesperación para asaltar pequeños comercios y otros, de mayor tamaño. OKDIARIO ha sido testigo de ambas situaciones. Mientras familias lloran rotas de dolor, algunos delincuentes están intentando hacer el agosto robando en ruinas. Todo ello, mientras la cifra de muertos supera los 150 y se espera que llegue a los 200 en las próximas horas.

Este jueves, unos jóvenes magrebíes se han situado estratégicamente ante una peluquería destrozada por el temporal. No quedaba nada, pero dos de ellos han entrado en el interior. Desde una vivienda cercana, la dueña les ha reclamado que salieran y que se marcharan. La situación se ha enconado hasta el punto de que dos vecinos han tenido que salir en ayuda de la desesperada mujer.

En Aldaya, otra localidad valenciana castigada, los hechos han obligado a intervenir a la Guardia Civil. Este jueves, también, a primera hora de la tarde, los agentes han detenido a dos varones en un centro comercial. Portaban ropa y relojes sustraídos en los comercios de ese centro. La nacionalidad de ambos era española y salvadoreña.

Apenas una hora y media después, a las 16.30 horas. La Guardia Civil ha detenido a otros cinco marroquíes, según ha podido saber este periódico, que habían accedido a un establecimiento de ropa deportiva de otro centro comercial, del que habían sustraído, supuestamente, 25 raquetas de pádel, zapatillas y ropa.

«Vandalizar lo destruido no es necesario»

Muchos delincuentes se están aprovechando de la situación para saquear comercios destruidos por la DANA y Asier, un joven que ha acudido a recoger los restos que han quedado en el bar que regentaba su prima, deja claro a este periódico que muchas personas están intentando apropiarse de lo que no es suyo en estos momentos de dolor.

«El bar está completamente destrozado. Para evitar que la gente se aproveche del mal ajeno y venga a saquear estamos intentando retirar todo lo que queda para más adelante todo lo que suponga ahorrarse un gasto es bueno. Está completamente destrozado», afirma a OKDIARIO mientras observa las ruinas de lo que hasta hace unos días era uno de los bares más frecuentados del pueblo, ya que se encontraba al lado de la estación de tren.

«Yo entiendo a la gente que vaya y coja lo necesario en grandes supermercados, como pueden ser Mercadona y Consum. Hay grandes empresas que han dicho ‘coger lo que haga falta y lo necesario’. En estos locales vandalizar un poco más lo que está destruido es innecesario», afirma, sobre las prácticas delictivas que están teniendo muchas personas en los pueblos que han sido arrasados por la peor riada del siglo en Valencia.

«Mi prima lo compró hace cuatro años y medio. Trabajaba de camarera hasta que lo pudo comprar con la jubilación de los antiguos dueños. Ahora tocará empezar de cero», afirma sobre el negocio familiar que está más que perdido.

«Sólo veo destrozos por el pueblo»

Asier también narra el momento en el que vieron la muerte de cerca en un martes trágico para la historia de España. «Teníamos el agua por los tobillos y cuando conseguimos llevar los vehículos a un punto más alto nos quedamos encerrados en una de las rotondas. Conforme veíamos que subía el nivel del agua nos tocaba ir al centro de la rotonda. Vimos a gente que estaba ahogándose pidiendo ayuda y nos tocó rescatar a un chico que estaba colgando de un árbol. Lo rescatamos con cuerdas del sistema de goteo de la rotonda. Bastante pánico, nervios y dolor», cuenta.

«Más allá del desastre creo que es algo, no tengo palabras. Me he recorrido el pueblo entero y sólo veo destrozos, familias sin nada. Tenemos que mandar un mensaje de seguridad no sólo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacen todo lo que pueden. A pueblos vecinos también. Gente de Valencia ha venido a ayudarnos. Lo que sale en televisión no es ni la mitad de lo que nosotros vivimos desde que empezó esto», dice sobre la situación del pueblo.