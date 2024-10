Bosco, el joven héroe que luchó contra olas gigantes para salvar a dos niños en Paiporta

En las situaciones más adversas se fabrican los héroes y Bosco es una de las personas que se puede colgar con orgullo esa escarapela tras salvar la vida a dos niños en la tarde del martes. Gracias a su valor en la peor riada de la historia de España, hoy no se cuentan dos víctimas más en una suma que ya supera los 150… y todo indica que irá en aumento en las próximas horas. En Paiporta aún quedan muchas zonas por descombrar y, por lo que pudo ser testigo OKDIARIO, todo apunta a lo peor.

Durante un paseo por una localidad que parece sacada de una película de guerra, este periódico se encuentra con Bosco. Este joven marcha junto a sus amigos cargando botellas de agua potable para abastecer a los que más lo necesitan. Y es que Paiporta es un pueblo sin agua, comida y casi sin cobertura, pero eso no es lo más importante: ahora los 25.000 habitantes del pueblo trabajan por poder acondicionar las calles y poder encontrar a las personas desaparecidas que yacen en garajes y coches aparcados. A todos les pilló por sorpresa una ola de varios metros el martes.

«A mí me pilló con mi cuñado en una furgoneta. En cuestión de 15 segundos, un vehículo que mide dos metros se inundó completamente», comenta Bosco sobre el momento en el que le pilló la riada. A partir de ahí empezó a salvar vidas. «Ahí vi a una madre que estaba pidiendo auxilio con sus dos hijos y abrí la puerta de la furgoneta y me fui nadando 200 metros hasta que llegué a por la primera niña. La saqué nadando, me volví a meter a por el hijo y lo cogí y lo llevé nadando unos 100 metros a contracorriente con olas gigantescas», dice.

Acto seguido, su cuñado también acudió al rescate de otra persona. «Mi cuñado saltó de la furgoneta, se subió a un puente y pudo rescatar a dos señoras que estaban ahogándose y pidiendo ayuda. También sacaron a un señor que se estaba hundiendo, que no sabía nadar», afirma. «Yo me separé, perdimos el móvil, era completamente de noche, se fueron las luces… Ahí vi a un señor a 150 metros cogiéndose a un coche y me fui a por él, lo consigue sacar y se hundió el coche. Hubiera fallecido, Paco se llamaba y tenía 66 años», comenta.

Después de su acción, que merece una distinción, hicieron noche en el parque de bomberos de Torrente, y tras llegar andando a su pueblo, ahora hacen actos solidarios entre la población repartiendo agua y ayudando a los mayores. «Esto parece Ucrania, una zona de guerra», afirma a la vez que deja claro que: «Somos un pueblo y nos ayudamos. Estamos repartiendo agua, sacando barro… Esta mañana hemos rescatado a una abuelita de 92 años. Estoy devastado», finaliza a la vez que deja claro que no es un héroe, «sólo soy un inconsciente».

‘Crowdfunding’ en Paiporta

Bosco, junto a su novia, y unos amigos, junto a la Cruz Roja han elaborado un crowdfunding para ayudar a las víctimas de la DANA que ha sacudido Paiporta durante estos días. «Esta encuesta es para facilitar la recogida de información sobre las necesidades particulares de las familias afectadas por la Dana en la zona de l’Horta Sud. Familias de Paiporta hemos organizado un crowdfunding y estamos tratando de identificar las necesidades más urgentes de nuestra comunidad», dice el mensaje que se ha enviado a una gran parte de la población. «Esta campaña tiene como objetivo complementar la ayuda existente, cubriendo aquellas necesidades específicas que aún no han sido identificadas por las organizaciones que ya están operando», afirma.

El enlace al formulario para las personas afectadas lo puedes consultar aquí. Si recibes este mensaje y no has sido afectado, pero si quieres contribuir con estas familias, consulta este enlace.