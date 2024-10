Una víctima de la DANA increpa a Page por su inacción: «¡No hay palas ni mangueras!»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido increpado este jueves por una víctima de la DANA que le ha reclamado más medios ante la inacción de la Junta autonómica que dirige el líder socialista. «¡No hay palas ni mangueras, hace falta gente, más brigadas de luz!», ha exigido el hombre ante el silencio del político.

La discusión ha ocurrido en Mira, Cuenca, durante una visita de García-Page al municipio afectado por las riadas donde se ha formado un corrillo en torno a él para transmitirle distintas quejas vecinales. Una de las peticiones ha sido que el presidente coloque a alguien que coordine las labores de limpieza ante el caos que ha dejado la DANA. «Sería interesante una persona competente que coordine, porque si hay alguien coordinando aquí ya le puedo decir que es bastante incompetente», ha asegurado un vecino.

El mismo afirma que «nadie sabe dónde está nada» y que todo el mundo hace cosas sin saber y que se atascan porque no hay coordinación. «Lo más importante de todo, más incluso que los materiales, es una persona muy competente en este asunto», ha dicho.

Ahora bien, en vez de reconocer que se han cometido errores, Emiliano García-Page ha respondido airado al vecino. «Hay muy buena coordinación», ha defendido. «Le aseguro yo que no», ha respondido la víctima.

Ante esto Page ha reaccionado prometiéndole, irónicamente, un puesto de trabajo. «Le aseguro que si me demuestra usted que es muy competente no se preocupe que hasta le contratamos», ha dicho ante la sorpresa del vecino que ha seguido insistiendo en que sólo hay dos brigadas y que no saben donde esta la una de la otra.

Page se muestra satisfecho

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado «satisfecho» del funcionamiento de los protocolos de coordinación ante la llegada de la DANA que asoló este martes municipios de la provincia de Cuenca y Albacete, especialmente el albaceteño de Letur. García-Page ha manifestado que en Castilla-La Mancha «la movilización fue la prevista» y los recursos «estaban disponibles» precisamente porque estaban alertados.

El presidente regional ha afirmado, durante una entrevista concedida a RTVE, que se ha ganado en «previsibilidad» ante este tipo de incidentes, aunque ha advertido de que una DANA tiene «un factor enorme de imprevisibilidad».

«Hoy realmente se abarca mucho y se previene mucho. Normalmente se cuenta lo que ha salido mal y se dejan de contar las muchas cosas que han salido bien, los rescates, la gente que se ha puesto a salvo y las infraestructuras que se han previsto. Pero tenemos que ser suficientemente humanos y humildes para reconocer que la naturaleza va a ir un paso por delante y que el daño que le estamos haciendo al clima seguramente nos lo devuelve con creces», ha sostenido.