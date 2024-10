Beatriz Archidona explota contra el Gobierno por la gestión tras la DANA: «¿Pero qué coño son 500 efectivos?»

Beatriz Archidona, presentadora de TardeAR el jueves 31 mientras que Ana Rosa Quintana estaba en Valencia informando de los desastres causados por la DANA, explotó en directo como pocas veces la hemos visto antes. La comunicadora reaccionó de manera muy vehemente después de ver la comparecencia de Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, en la que informó del refuerzo que se iban a mandar 500 efectivos más para trabajar en las labores de limpieza y rescate en Valencia. Esta cifra tan baja enfadó a Archidona, quien recibió el aplauso del público asistente al programa de Telecinco después de decir: «¿Pero qué coño son 500 efectivos? De verdad, a mi esto ya me remueve y lo siento eh, perdonad, pero esto ya me parece que es engañar. El Ejército no solo está para salir a pasear el 12 de octubre. Con 500 efectivos no hacen absolutamente nada».

Las trágicas consecuencias del paso de la DANA (un sistema de baja presión o depresión en los niveles altos de la atmósfera) el pasado martes día 29 de octubre ha dejado, por el momento, al menos 160 fallecidos, según el Centro de Coordinación Operativa Integrado del Ministerio de Interior. La Comunidad Valenciana ha sido la región más afectada por las devastadoras consecuencias de una tormenta que ha anegado varios municipios.

Todos los programas de televisión se han volcado con la tragedia y el jueves 31 de octubre Ana Rosa Quintana viajó al epicentro del desastre para hacer un reportaje demoledor recogiendo muchos testimonios desgarradores.

Ayuda insuficiente por parte del Gobierno

Quintana fue sustituida ese día en plató por Beatriz Archidona, quien vivió en directo uno de los momentos más tensos de la tarde en el espacio de Telecinco. TardeAR emitió la comparecencia de Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, en la que informó del refuerzo que se va a implementar para las labores de limpieza y rescate en las zonas afectadas. El ministro detalló que actualmente hay desplegados 1.800 policías nacionales, 750 guardias civiles y 1200 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y anunció que se iban a incorporar 500 efectivos más desde el día siguiente.

Beatriz Archidona: «El Ejército no sólo está para salir a pasear el 12 de octubre»

Ante estas cifras demasiado bajas, Beatriz Archidona explotó en el plató de TardeAR: «Yo ahora entiendo todo menos aún. Ejército de Tierra, de mar, de aire, me da igual la responsabilidad política, no quiero entrar en esos debates, pero esto es una cuestión humanitaria. Hay gente sin agua, sin luz, con madres, padres e hijos fallecidos detrás de una puerta. ¿Pero qué coño son 500 efectivos?».

«De verdad, a mi esto ya me remueve y lo siento eh, perdonad, pero esto ya me parece que es engañar. El Ejército no solo está para salir a pasear el 12 de octubre», exclamó Archidona, a lo que una de las colaboradoras, Cristina Cifuentes, apuntó: «Pero es que el Ejército está deseando ir a ayudar”

Cifuentes continuó alegando que: «Dice el ministro ‘garantizamos que va a haber todos los efectivos posibles’, pues si lo van a garantizar, que manden más de 500 porque con 500 no hacen absolutamente nada». «¡No hacen nada!», finalizó Archidona.

El dolor de Ana Rosa

Por otro lado, desde la localidad de Paiporta, Ana Rosa Quintana llamó por teléfono en directo al programa para confesar el horror que había visto durante todo el día en el epicentro del desastre: «No os podéis imaginar lo que estamos viendo. Es absolutamente apocalíptico. Veo centenares de jóvenes, gente que viene de los pueblos de alrededor, que vienen kilómetros andando, con los carritos de la compra, con bolsas, con agua. Aquí no hay de nada. No hay agua, no hay comida. Sólo hay barro y muerte».