Una víctima de la DANA se derrumba en ‘TardeAR’: «Hablaba con mi amigo cuando se le cayó un muro encima»

El miércoles 30 de octubre, Mediaset España levantó El diario de Jorge para que el equipo de TardeAR pudiese hacer un programa especial para informar de la dimensión de la catástrofe provocada por la DANA en España, principalmente en la Comunidad Valenciana. Ana Rosa Quintana entrevistó en directo a Fátima, una joven de Turís que busca a su amigo desaparecido al que se le cayó un techo mientras hablaba con ella por teléfono: «Tuvo que salir corriendo porque en su casa estaban saliendo grietas, y en la videollamada sale como el techo se empieza a descolgar. No conseguimos contactar con él, todos los familiares estamos intentando contactar con él y buscando, pero no sabemos nada». Un testimonio sobrecogedor pero no fue el único. Para el espacio de Telecinco también habló un vecino de Paiporta, Valencia, que ha perdido a su mujer y a su bebé. Quintana, además, informó que la noche anterior, el reportero de TardeAR, Manu Lajarín, tuvo que ser auxiliado por unos vecinos de Alcudia con los que pasó la noche.

Las trágicas consecuencias del paso de la DANA (un sistema de baja presión o depresión en los niveles altos de la atmósfera) ha dejado, por el momento, al menos 95 fallecidos, según el Centro de Coordinación Operativa Integrado del Ministerio de Interior. La Comunidad Valenciana ha sido la región más afectada por las devastadoras consecuencias de una tormenta que ha anegado varios municipios. Asimismo, los testimonios de las personas afectadas han sobrecogido por la dureza de la situación. Muchas de estas historias se registraron el miércoles 30 de octubre en un especial TardeAR.

Fátima: «Mi amigo me llamó para decirme que se estaba cayendo su casa»

Para el programa de Telecinco habló Fátima, una joven de Turís que no ha podido contener las lágrimas durante toda la conexión, explicando cómo había presenciado en directo como a un amigo se le caía la casa encima.

La joven, llorando, le contó a Ana Rosa Quintana lo ocurrido: «Ayer me llamó mi mejor amigo en videollamada y tuvo que salir corriendo porque en su casa estaban saliendo grietas, y en la videollamada sale como el techo se empieza a descolgar… al poco me volvió a llamar para decirme que se estaba cayendo su casa y tuvo que desalojar como pudo».

«Se fue a casa de una amiga, pero no conseguimos contactar con él, todos los familiares estamos intentando contactar con él y buscando, pero no sabemos nada», aseguró muy preocupada la entrevistada.

Ana Rosa le pidió datos más detallados para poder ayudar más :»Él se llama Rafael Valero, vive en Utiel, tiene 40 años… yo no llegué a ver que salía de su casa, justo se le apagó el teléfono cuando estaba bajando… Me dijo que iba a casa de otra amiga, pero no sabemos si está a salvo o no, y estamos todos muy preocupados». «Posiblemente, Rafael estará en algún lugar. Si tenemos alguna información, no dudes de que te llamaremos», le dijo Ana Rosa.

El desgarrador testimonio de Toni: su mujer y su bebé han desaparecido

Ana Rosa también conectó con Toni, un vecino de Paiporta, Valencia, que ha perdido a su mujer y a su bebé consecuencia de la DANA que ha asolado varias zonas de España.»Cuéntame en qué podemos ayudarte», le pidió la presentadora y Toni, muy nervioso y visiblemente desesperado, dijo: «Ahora me voy a la Ciudad de la Justicia, voy a coger un taxi, porque me están diciendo que allí igual me pueden dar alguna información. La verdad es que los teléfonos que nos dicen que podemos llamar, he llamado a la Policía, Guardia Civil… es imposible tener una información de dónde están, si es que están».

El afectado contaba cómo habían sucedido los hechos y en qué momento perdió el contacto con su mujer y su bebé: «Después de hacer unas compras volviendo para casa se formó un gran revuelo, nos dijeron que el barranco se estaba desbordando, pasamos, en 15 minutos, del suelo seco a tener metro y medio de agua. Yo conseguí salir del coche y cuando intenté sacar al bebé la corriente me llevó y tropecé con algo. El coche se fue por otro lado y vi a mi mujer y al bebé pidiendo auxilio desde el techo, pero ya no vi más».

Un reportero de ‘TardeAR’, rescatado

La propia Ana Rosa Quintana, al comienzo del programa, informó de algo que había ocurrido la noche anterior con un trabajador de TardeAR: «Ayer verían ustedes a nuestro compañero Manu Lajarín que se le llevaba el viento y que estuvo trabajando hasta el último momento, tanto que fue uno de los afectados, menos mal que le ayudó una vecina. Hubo una tromba de agua y tuvo que salir del coche en el que estaba. Una vecina les ayudó a pasar la noche. Le tiró unos colchones en el suelo para poder dormir».