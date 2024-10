TardeAR ha mostrado varios testimonios de supuestas víctimas del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Desde su carta de renuncia hasta ahora, se ha recogido «una docena» de declaraciones escritas que apuntarían a Errejón como posible autor de los hechos descritos. Cristina Fallarás, periodista y encargada del perfil de Instagram en las que se han publicado las historias, conectó en directo para ofrecer un nuevo relato escalofriante sobre las presuntas prácticas del político en su vida privada. «Mientras mil pensamientos pasan por tu cabeza, él te coge del pelo, se droga encima de ti unas rayas en los labios, otras en el culo… por todo el cuerpo», ha narrado una supuesta víctima que, de momento, permanece en el anonimato.

Íñigo Errejón, quien hasta ahora se desempeñaba como portavoz de Sumar en el Congreso, anunció este jueves, 24 de octubre, su retirada de la política. Esta decisión llega en medio de múltiples acusaciones de acoso sexual y violencia machista en su contra. La renuncia se produjo tras la divulgación, por parte de la periodista Cristina Fallarás, de una denuncia anónima en la que se describen varios episodios de presunto acoso por parte de Errejón. Además, a todo esto se sumó la denuncia interpuesta por la actriz y presentadora contra el ya ex político por un acto de violencia machista .

El viernes 25 de octubre Cristina Fallarás, encargada del perfil de Instagram en el que se han ido publicado las historias de las supuestas agresiones, conectó en directo con TardeAR para ofrecer un nuevo relato escalofriante sobre las presuntas prácticas del político en su vida privada. Y es que, un día después de la renuncia del político ya se ha recogido «una docena» de testimonios que apuntarían a Errejón como posible autor de los hechos.

El colaborador de TardeAR, Manu Marlaska presentó un montaje con algunas de estas historias, incluida la que ha mostrado Fallarás para el programa. Tras escuchar unos breves fragmentos de siete de las doce presuntas víctimas de Íñigo Errejón, llegó el momento de oír la nueva historia. «Enseguida puso el pestillo y en ese momento, ya supe que me había equivocado y no debía entrar ahí», comienza el testimonio.

«Mientras mil pensamientos pasan por tu cabeza, él te coge del pelo, se droga encima de ti unas rayas en los labios, otras en el culo… por todo el cuerpo. Muchas veces te pone de todas las formas que quiere y te va haciendo heridas, unas que se ven y otras que no. Hay momentos donde no sabes si te has dormido, has perdido la conciencia o has olvidado mientras él sigue drogándose, se sigue corriendo y vuelve a empezar», finaliza la historia de la nueva posible víctima.

Las declaraciones de Elisa Mouliaá en ‘TardeAR’

Ese mismo 25 de octubre, TardeAR también emitió una conversación que había tenido ese mismo día Elisa Mouliaá con el equipo del programa. «Lo único que quiero es ayudar a otras víctimas y esclarecer los hechos, porque como se entendía que podían ser denuncias falsas, yo quería desmentirlo y decir que a mí también me pasó. Y que, si hay otras mujeres, por favor, que denuncien», comenzó diciendo la actriz.

La intérprete señaló que otras víctimas del expolítico se han puesto en contacto con ella: «Lo que pasa es que hoy tengo un día… estoy un poco saturada. Ya les he ofrecido mi ayuda y, sobre todo, buscar un abogado para todas».

La actriz mencionó que estaba ilusionada con Errejón: «Estoy muy saturada con todo, muy revuelta porque he vuelto a recordar el episodio. No fue plato de buen gusto, fue muy incómodo y me dejó un tiempo en shock porque me había ilusionado mucho con este chico y a mí se me cayó un mito».