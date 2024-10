Íñigo Errejón violentó a la actriz y presentadora Elisa Mouliaá el mismo día que presentó su libro Con todo: De los años veloces al futuro. Una obra en la que, precisamente, llamaba a «postular una patria de hombres y mujeres libres». El comportamiento de Errejón por el que Mouliaá se sintió gravemente violentada ha sido objeto de denuncia por agresión sexual, que está bajo investigación judicial y que ha precipitado la dimisión del cofundador de Podemos y, hasta este jueves, portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

Según se recoge en la denuncia que interpuso la actriz este jueves por la noche, Errejón la agredió sexualmente en septiembre de 2021 tras acudir juntos a una fiesta, horas después de coincidir «en la presentación de su libro».

Ambos llevaban hablando un tiempo por redes sociales, pero coincidieron en la presentación del libro de Errejón, se fueron a tomar algo y después acudieron juntos a la fiesta de unos amigos de la víctima. Una vez en el domicilio en el que tenía lugar la celebración, la encerró en una habitación, la besó en varias partes del cuerpo «y se sacó su miembro viril». Así se recoge en la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Precisamente, ese mismo día Íñigo Errejón presentó Con todo: De los años veloces al futuro. Un libro en el que hablaba de «postular una patria de mujeres y hombres libres y de pueblos libres frente a la miseria moral del falso patriotismo de los siervos».

Asimismo, el cofundador de Podemos debatía en su libro sobre «la brutal desigualdad de partida por la que algunos son dueños de sus cuerpos y su tiempo y otros deben venderlos» y «la desigualdad y jerarquización entre razas y etnias, entre hombres y mujeres y entre personas heterosexuales y personas LGTBI+».

En su libro también hablaba de la campaña de las elecciones a la Asamblea de Madrid en 2021, explicando que su objetivo era «sustituir la competición entre administraciones por la cooperación entre Ayuntamiento y Comunidad, especialmente en materia educativa, que era lo que más le preocupaba a Manuela (Carmena), pero también en transporte limpio, vivienda, cultura o lucha contra la violencia machista».

Además, citaba al feminismo «como el movimiento igualitarista más importante de nuestro tiempo». «Abre debates y contradicciones entre las fuerzas más hostiles. Genera una solidaridad nueva entre personas que vienen de posiciones políticas muy distintas o de ninguna en absoluto y arrastra a sus posiciones incluso a quienes son más refractarios, que se ven

colocados a la defensiva». También hacía referencia al símbolo del lazo morado, destacando que acabará «convirtiéndose en el símbolo de todos porque nadie puede quedarse fuera».

La denuncia de Elisa Mouliaá

Cabe recordar que todo esto se recoge en el libro que presentó el mismo día que supuestamente agredió a Elisa Mouliaá, como ella misma explica en la denuncia que interpuso este jueves en la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Ambos llevaban un tiempo hablando por redes sociales y coincidieron en la presentación del citado libro. Después se fueron a tomar algo a una cervecería de la zona de Ópera y la víctima, «por respeto», le invitó a una fiesta que daban unos amigos en su casa. En un principio, él mostró «una actitud correcta», pero después empezó a mostrarse «más serio y frío».

Según recoge el atestado, una vez se dirigieron a la fiesta en coche, él empezó a mostrarse «dominante» y le llegó a decir que le iba a imponer tres reglas: «La primera, que no se alejase de él esa noche; la segunda, que si lo hacía, no fuese a más de 20 metros; y la tercera, que le diera un beso esa noche». Algo por lo que se sintió «violentada y cortada», pero decidió «guardar silencio por ser quien era».

La situación fue empeorando con el paso del tiempo. Y es que, nada más entrar al edificio, como consta en la denuncia, la agarró «fuertemente de la cintura y la comenzó a besar introduciéndole la lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración, de forma violenta».

Tras estos hechos, entraron en el domicilio en el que se celebraba la fiesta y, por un ataque de celos al verla hablar con otras personas, «la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros por un pasillo hasta introducirla en el interior de una habitación». Una vez allí, «la besó en distintas partes del cuerpo, sobre todo por la zona de los pechos y los glúteos, llegando a quitarle el sujetador».

Una de las partes más duras de la denuncia es cuando la joven explica cómo Errejón «cerró con pestillo la puerta para que no pudiera escapar» mientras decía frases lascivas del tipo «cómo me pones». Llegó a tirarla sobre la cama y «se sacó el miembro viril, mientras le lamía los pechos». Ella se «sintió paralizada» y no consintió «nada de lo que pasó».