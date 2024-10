Elisa Mouliaá presenta en comisaría su denuncia contra el depredador sexual Errejón: «Tengo testigos»

La actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha denunciado en comisaría al político Íñigo Errejón por acoso sexual. Mouliaá ya había anunciado este jueves en redes sociales que el ex dirigente de Sumar y de Podemos que la había acosado, y horas después ha presentado finalmente una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Mouliaá ha afirmado sobre esta acción legal contra Íñigo Errejón que fue acoso sexual y que existen pruebas y testigos para verificar esta denuncia. La artista ha expuesto en su perfil oficial que ha sido una de las mujeres que han sufrido las presuntas actitudes que, según las denunciantes, podrían enclavarse en casos de violencia machista. «Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Iñigo Errejon y quiero denunciarle», afirmó este jueves en un mensaje colgado en las redes sociales.

La actriz y presentadora se hizo conocida en 2010, con 21 años, cuando apareció durante ocho temporadas (hasta 2016) en Águila Roja, la serie de televisión de TVE. Desde que apareció en la televisión pública, Elisa Mouliaá también interpretó otros papeles en más cadenas, como Antena 3 y Cuatro. Desde este verano participaba en Zapeando, un programa de La Sexta.

Además, Elisa Mouliaá compartió un mensaje que colgó la eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que Íñigo Errejón anunciase que dejaba la política nacional. «Ante cualquier caso de violencia sexual lo primero las víctimas y quienes las acompañan: que no se sientan solas, que sientan protección y no miedo y que acabar con la impunidad sea una parte de su reparación. Y gracias Cristina Fallarás por ser lugar seguro para todas nosotras», señaló Montero.

La actriz y presentadora ha avanzado que la denuncia «se hará pública», aunque ha optado por no dar más detalles por ahora. Elisa Mouliaá sostiene que era fundamental hacer una denuncia pública contra Íñigo Errejón para demostrar que no se tratan solo de «denuncias anónimas y, por tanto, falsas» como para intentar «esclarecer» los hechos y apoyar al resto de mujeres. «Que se vea que más mujeres hemos sido acosadas», ha indicado en declaraciones a la web de RTVE.

Más acusaciones contra Errejón

La dimisión de Íñigo Errejón se ha precipitado este jueves después de que la periodista Cristina Fallarás haya revelado denuncias anónimas en las redes sociales contra «un político muy conocido» de Madrid y que los mensajes definían como «indignado social» que «nunca saca la cabeza los días del 8M». Las denuncias anónimas apuntaban a «un trato inapropiado» que aseguraban que «puede calificarse de acoso sexual». También aseguraron a la comunicadora que había «había agredido sexualmente a mujeres durante años, y que esto se había denunciado a nivel interno».

Otro mensaje afirmaba lo siguiente: «Su forma de tener sexo te marca. Es una forma de ejercer poder, no es sexo. Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo». La víctima denunció que el entonces portavoz de Sumar le pedía «hacer prácticas humillantes». «Y cuando te niegas te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza los días del 8M, ni cuando hay algún caso de abuso sexual», añadió.

«He llegado al límite»

Íñigo Errejón anunció este jueves que abandonaba la primera línea política y que dejaba todos sus cargos en Sumar. «El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que esté en esta posición durante un tiempo prolongado», señaló en un comunicado difundido en las redes sociales. La renuncia se produjo después de que varios mensajes anónimos en las redes sociales le vincularan, sin citarle expresamente, con comportamientos de violencia machista. «He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona», recalcó Errejón en su mensaje de despedida.

«Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano. La lucha ideológica es también una lucha por construir formas de vida y relaciones mejores, más cuidadosas, más solidarias y, por tanto, más libres. No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana», destacó el ex dirigente de Podemos y de Sumar.

Al final de este comunicado, Íñigo Errejón ya insinuaba las acusaciones de acoso sexual a las que se tendría que enfrentar tras su renuncia. «Termino la etapa más importante de mi vida. Una etapa dura y apasionante. Con aciertos de los que estoy orgulloso y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión. Un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras de todos estos años. Salud», esgrimió.