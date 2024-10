La Eurocámara impide a Irene Montero lucir un pañuelo palestino en la tribuna para atacar a Israel

El Parlamento Europeo ha impedido a la eurodiputada de Podemos Irene Montero lucir un pañuelo palestino en la tribuna. La dirigente podemita se ha quitado esta prenda, a petición de la presidenta de la Eurocámara, para intervenir en la tribuna de oradores y para atacar a Israel. Ha ocurrido este martes en el Parlamento Europeo, en una sesión en la que se ha debatido sobre el envío de un préstamo a Ucrania en su guerra contra Rusia, financiado por activos rusos congelados.

La vicepresidenta Christel Schaldemose (del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) ha ejercido en esta sesión de presidenta del Parlamento Europeo. Es la que ha pedido a Irene Montero que se quite el pañuelo palestino para hablar desde el atril, petición a la que ha accedido la eurodiputada de Podemos, dejando esta prenda en un asiento antes de levantarse. «Dicen que las normas obligan a quitarnos el pañuelo palestino. Las normas también prohíben los genocidios y aquí está Europa apoyando uno», ha afirmado Montero al principio de su intervención para mostrar su disconformidad y para atacar a Israel.

«Señora Presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios. Y aquí está Europa apoyando uno. Esa norma no la cumplen. ¿Por qué siguen dando apoyo a los genocidas? Esto no es una crisis humanitaria, es una invasión y es un genocidio. Y si Europa deja de comprar y de vender armas a los genocidas y de permitir el tránsito de armas, si se rompen las relaciones comerciales y el acuerdo de asociación, Israel no podría acumular más de 43.000 personas asesinadas en Gaza y más 1.000 en Líbano», ha sostenido la dirigente podemita para censurar los ataques del país hebrero contra los terroristas de Hamás y de Hézbola.

La eurodiputada de Podemos ha pedido al Parlamento Europeo dejar de «participar en la propaganda sionista», al tiempo que ha calificado de «Estado terrorista» a Israel. «El ataque a la misión de Paz de Naciones Unidas es un acto de guerra de Israel contra países europeos, ante el que tampoco han hecho nada. Si ustedes llaman genocidio al genocidio, si dejan de participar de la propaganda sionista diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, entonces el Estado terrorista de Israel tendrá que dejar de arrasar escuelas, hospitales, campos de refugiados, tendrá que dejar de bombardear Líbano con fósforo blanco y de quemar vivas a personas en hospitales, bajo telas», ha esgrimido.

«Esta es la barbarie retransmitida en directo. Y ninguno de ustedes podrá decir que no lo sabía. ¿Para qué sirve Europa? Si dejan que se imponga el más fuerte pisoteando la dignidad de la humanidad y también la legalidad internacional. Ustedes pueden practicar un embargo total de armas y romper relaciones con Israel. Y si no lo hacen, son cómplices», ha finalizado su intervención. La dirigente podemita se ha vuelto a poner la bufanda palestina una vez que ha vuelto a sentarse en su escaño.

«No podemos llevar símbolos políticos»

Tras el discurso de Irene Montero, una eurodiputada ha pedido la palabra para pedir que se prohiba llevar cualquier pañuelo palestino en la Eurocámara. Ha sido la francesa Marika Sorel, del grupo Patriotas por Europa, del que también forma parte Vox. «Pido que el reglamento se respete, como eurodiputados no podemos enarbolar símbolos políticos y esa bufanda palestina nos impide reflexionar y debe prohibirse en este hemiciclo, y no solamente dejarlo en un asiento. Señora presidenta, que no haya más símbolos políticos, nosotros como eurodiputados debemos dar ejemplo y reflexionar con tranquilidad, se trata del sufrimiento y de la muerte de miles de personas en el mundo», ha esgrimido Sorel desde su escaño dirigiéndose a la presidenta.

Christel Schaldemose ha replicado a la eurodiputada francesa que no está permitida la exhibición de símbolos políticos en el atril, sin llegar a contestar sobre si se puede o no llevar desde el escaño. «En el atril no está permitido la exhibición de símbolos políticos. Es lo que he intentado transmitir», ha afirmado Schaldemose.

«¿Y las mujeres israelíes violadas?»

El portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan, dejó en evidencia a la eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, con motivo del primer aniversario de los atentados de Hamás contra Israel del 7-O de 2023, que dejaron más de 1.200 muertos y más de 250 rehenes. Kaplan le preochó a Montero sus ataques al país hebreo a pesar de los agresiones recibidas por los terroristas de Hamás y por las mujeres que fueron violadas hace un año en territorio israelí. «Estimada Irene, si eres feminista, ¿por qué no levantaste una bandera por las mujeres israelíes violadas el 7 de octubre?», se preguntó el dirigente hebreo.

Estimada Irene, si sos feminista, porqué no levantaste una bendera por las mujeres israelíes violadas el 7-10? Y si realmente crees en la libertad de expresión, porque apoyas a teocracias y a radicalismos islámicos frente a la democracia israelí? Tú sos experta en juzgar al… — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) October 7, 2024

«Y si realmente crees en la libertad de expresión, ¿por qué apoyas a teocracias y a radicalismos islámicos frente a la democracia israelí? Tú eres experta en juzgar al otro desde tu propio defecto», señaló Roni Kaplan en un mensaje colgado en las redes sociales.

El portavoz del Ejército de Israel replicó de esta forma a un mensaje de Irene Montero lleno de improperios contra el país hebreo. «Este señor es portavoz del genocidio. Hace propaganda del ejército que deja sin agua, comida y medicinas a Gaza, que bombardea hospitales, escuelas, refugios y lanza fósforo blanco a Beirut», comentó la eurodiputada de Podemos.