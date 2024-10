Israel asegura que Hezbolá guarda 500 millones en lingotes de oro bajo un hospital de Beirut

Israel ha acusado a Hezbolá de guardar 500 millones de dólares, unos 462 millones de euros, en lingotes de oro en un búnker bajo el Hospital Sahel de Beirut. Allí, precisamente, se escondía el líder de la organización terrorista, Hasán Nasralá.

«Hoy voy a desclasificar información de Inteligencia sobre un lugar que no hemos atacado y en el que Hezbolá tiene millones de dólares en oro y en efectivo», ha afirmado el portavoz militar israelí, Daniel Hagari.

Hagari ha mostrado un diagrama que representa el hospital y las instalaciones subterráneas que incluyen habitaciones, dormitorios e infraestructura con calefacción «para estar largos periodos de tiempo». «Según las estimaciones que tenemos hay al menos 500 millones de dólares almacenados en este búnker, en fajos de dólares y en oro», ha indicado.

El portavoz militar ha argumentado que «este dinero podría haber ido a reconstruir el Estado de Líbano», pero «era exclusivamente para el uso de la organización terrorista Hezbolá».

«Los aparatos de reconocimiento de la Fuerza Aérea están vigilando el búnker (…). Instamos a los ciudadanos de Líbano, al Gobierno y a las instituciones de Líbano y a las organizaciones internacionales a no permitir que Hezbolá obtenga fondos terroristas de debajo del hospital», ha apelado. Así las cosas, Hagari ha dejado claro que no van a bombardear el hospital.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han difundido un vídeo con los planos del hospital y del lugar en el que los terroristas de Hezbolá guardarían los lingotes de oro.

Hezbollah’s central financial facility also served as Nasrallah’s hiding place for years.

Watch to see where it’s located: pic.twitter.com/0wbAyhr8XH

— Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2024