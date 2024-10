El Ejército de Israel muestra un búnker de Hezbolá ubicado en una zona civil de Líbano

El Ejército de Israel ha publicado este lunes un vídeo en sus redes sociales en el que muestran en detalle un búnker del grupo terrorista Hezbolá, el cual está ubicado en el corazón de un barrio civil al sur de Líbano. Esta base servía como cuartel general de la fuerza Radwan, encargada de infiltrarse dentro de los territorios israelíes.

«Este búnker fue usado por Hezbolá y está dentro de un pueblo libanés, en una casa libanesa normal. Estamos trabajando aquí, en los pueblos, para limpiar la amenaza que construyó Hezbolá. Aquí hay una cocina que construyó Hezbolá. Hay un fregadero. Los productos todavía están aquí (…) Vivieron aquí hasta hace unos días, hasta que entramos en este búnker. Hezbolá construyó un sótano aquí, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo», ha afirmado el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, desde el búnker.

En la grabación, Hagari ha mostrado la instalación subterránea en la que, además de enseñar frente a la cámara numerosas armas, expone también un póster del fallecido secretario general del grupo, Hasan Nasralá; y productos de uso cotidiano, incluida una nevera llena de comida, lo que «demuestra la presencia de miembros de Hezbolá», indica Hagari.

«Hubo un combate aquí con los terroristas de Hezbolá. La fuerza aérea atacó el edificio y luego entraron nuestras fuerzas. Encontramos aquí la comida, las mesas, sus camas; todo estaba caliente. Seguiremos recorriendo y limpiando los pueblos de esta amenaza», ha añadido.

Hagari incluso ha indicado cómo en los 800 metros de túnel que hay dentro del búnker, han sido hallados diferentes tipos de proyectiles que eran usados en los ataques contra territorio israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado en un día a decenas de miembros de Hezbolá en Líbano, según han asegurado este lunes. Los terroristas de Hezbolá han sido abatidos en bombardeos efectuados por ataques aéreos y en combates cuerpo a cuerpo en el marco de la incursión terrestre que se efectuó el 1 de octubre, tras más de once meses de enfrentamientos en la frontera.

Las fuerzas israelíes también han anunciado la eliminación de Muhamad Kamal Naim, que se encuentra entre las decenas de terroristas abatidos. Muhamad Kamal Naim era «el terrorista, era responsable de planificar y llevar a cabo planes terroristas, incluido el disparo de misiles anticarro contra la retaguardia israelí», han detallado. Es decir, se trata del comandante del sistema de misiles anticarro de la fuerza Raduán de Hezbolá.

Por otro lado, el Gobierno de Irán ha asegurado que vengará la muerte del número 2 de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Abbas Nilforushan. Los mandatarios iraníes han declarado que usarán «todas sus capacidades»para que Israel «rinda cuentas» por el bombardeo del 27 de septiembre contra Beirut, en el que murió Abbas Nilforushan y Hasán Nasralá, secretario general de Hezbolá.

