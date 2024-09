Ocho líderes terroristas de Hezbollah mueren en la operación de Israel de detonación de sus ‘busca’

Al menos ocho líderes del grupo terrorista de Hezbollah, ubicado en el sur del Líbano, han muerto y cientos han resultado heridos en una operación de sin precedentes de Israel de este martes, en la que han detonado de forma simultánea los busca, que utilizan los terroristas para comunicarse. De momento, se desconoce la identidad de los líderes del grupo terrorista que han perdido la vida y han resultado heridos en la operación. En la misma, ha sido también herido el embajador de Irán, Mojtaba Amani, sobre el que se desconoce si llevaba un busca del grupo terrorista de Hezbollah o estaba cerca de algún terrorista. Este ataque se ha producido horas después de que el Shin Bet haya informado que el grupo terrorista de Hezbollah haya intentado asesinar a un ex jefe del Ministerio de Defensa israelí.

Los dispositivos de comunicación inalámbrica que utilizan los terroristas para coordinarse han explotado en varias partes del país, con una fuerte concentración en los suburbios del sur de Beirut, capital del Líbano, a primera hora de esta tarde. En un principio, los líderes terroristas han sentido calor en sus bolsillos donde suelen llevar los buscas. Después, han empezado las detonaciones, que se atribuyen a un ciberataque, las cuales, como se ha indicado con anterioridad, se han producido después de que el Shin Bet haya evitado un ataque contra el ex jefe del Ministerio de Defensa de Israel.

La operación de Israel se produce después de una escalada de tensión entre Jerusalén y el grupo terrorista de Hezbollah, después de la masacre del grupo terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Ambos grupos terroristas obtienen sus armas para atacar Israel de Irán, que utiliza a estos grupos terroristas y a los hutíes de Yemen para atacar Israel, que intenta aumentar su influencia en la región.

El grupo terrorista de Hezbollah, al que Irán le proporciona las armas de mayor calibre, comenzó a disparar cohetes contra Israel el día de la masacre de Hamás el 7 de octubre, en la que murieron asesinadas 1.200 personas y cientos fueron secuestradas.

Hace días, el Ejército de Israel anunció que había completado los ejercicios de preparación de tropas para operar dentro del Líbano. Este aviso tuvo lugar días después de que el ministro de Defensa Yoav Gallant reconociera que las Fuerzas de Defensa de Israel se desplazarían hacia el norte de Israel, donde hace frontera con el sur del Líbano, mientras se prepara para reducir sus operaciones en la Franja de Gaza.

IMPORTANT 🚨

This is a developing story, and all information is preliminary, with numbers and info subject to change.

Roughly an hour ago, Hezbollah’s encrypted pager devices began simultaneously, exploding across Lebanon, including in Damascus.

— Open Source Intel (@Osint613) September 17, 2024