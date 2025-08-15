El INSS lo confirma: ya hay fecha para el pago de las pensiones de agosto según tu banco

Los 9,4 millones de personas que en España son beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familias recibirán su pensión en la última semana de agosto. Como suele ser habitual cada mes, los bancos se adelantarán a la Seguridad Social y abonarán los 10,3 millones de pensiones del sistema. Consulta en este artículo cuándo se pagarán las pensiones correspondientes al mes de agosto.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la ‘hucha de las pensiones’, se prepara para otro achuchón este mes de agosto con el pago de las pensiones a los más de 10 millones de pensionistas españoles. Después de haber firmado otro récord histórico de gasto en el pasado mes de julio tras invertir 13.588,8 millones de euros, este mes de agosto se prepara otro despilfarro en las pensiones contributivas del sistema.

Las pensiones de jubilación se llevan la mayor inversión, después de que la Seguridad Social realizara un gasto de 9.931.363 millones de euros, siendo un 73% del total. Esta inversión cada mes es más importante por las altas de nuevos jubilados y por el último aumento de las pensiones, que ha dejado la media de jubilación en 1.506,5 euros, más de un 4% más que en el pasado 2024.

Esto supone un gran reto para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que verá como en los próximos años llega a la edad para acceder a la jubilación la llamada generación del baby boom. Estos son los españoles nacidos entre 1958 y 1977 que se cuentan por millones en nuestro país. La llegada de estos ciudadanos al sistema, sumada a la alta esperanza de vida, la baja natalidad y la tendencia de España a vivir con altas tasas de paro, hace una mezcla difícil de digerir para el sistema dentro de los próximos años.

Por ello, en el año 2011 se modificó la ley para alargar la edad de jubilación hasta los 67 años y en los últimos meses se han tomado medidas para intentar mantener al mayor número de trabajadores en el sistema laboral. Para ello se han introducido penalizaciones en la jubilación anticipada y se ha bonificado a las personas que opten por alargar su actividad profesional. Todo ello con el objetivo de mantener un sistema que se tambalea.

El día que se pagan las pensiones en agosto

Los bancos volverán a adelantar el pago de las pensiones en este mes de agosto. Como viene siendo habitual desde la pandemia, las entidades financieras pagarán la ‘nómina’ a sus clientes antes que la Seguridad Social, que suele efectuar el pago entre los primeros cuatro días del mes siguiente. Esta es una medida de las sucursales de crédito con la que se intenta que los pensionistas no tengan problemas para llegar a final de mes, fecha de distintos cobros por parte de las compañías de suministros o telefonía.

Según informa la página web especializada HelpMyCash, Bankinter será el primer banco que pague las pensiones de agosto, a partir del jueves 21 de agosto. Este mes se adelanta a esta fecha Unicaja Banco, que también pagará a partir de este día las pensiones de agosto. El viernes 22 de agosto pagará las pensiones el Banco Santander y los clientes de CaixaBank tendrán que esperar hasta el 24. A partir del 25 recibirán la ‘nómina’ los clientes de Banco Sabadell, Abanca, ING, IberCaja o Laboral Kutxa. PiBank será el último en pagar, a partir del 1 de septiembre.