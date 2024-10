Israel elimina a «decenas» de miembros de Hezbolá e Irán jura vengar la muerte del nº2 de la Fuerza Quds

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado en un día a decenas de miembros de Hezbolá en Líbano, según ha asegurado este lunes el Ejército israelí. Los terroristas del partido-milicia chií han sido abatidos en bombardeos efectuados por ataques aéreos y en combates cuerpo a cuerpo en el marco de la incursión terrestre que se efectuó el 1 de octubre, tras más de once meses de enfrentamientos en la frontera.

Las fuerzas israelíes también han anunciado la eliminación de Muhamad Kamal Naim, que se encuentra entre las decenas de terroristas abatidos. Muhamad Kamal Naim era «el terrorista era responsable de planificar y llevar a cabo planes terroristas, incluido el disparo de misiles anticarro contra la retaguardia israelí», han detallado. Es decir, se trata del comandante del sistema de misiles anticarro de la fuerza Raduán de Hezbolá.

Por otro lado, el Gobierno de Irán ha asegurado que vengará la muerte del número 2 de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Abbas Nilforushan. Los mandatarios iraníes han declarado que usarán «todas sus capacidades» para que Israel «rinda cuentas» por el bombardeo del 27 de septiembre contra Beirut, en el que murió Abbas Nilforushan y Hasán Nasralá, secretario general de Hezbolá.

Según el Ministerio de Exteriores de Irán, «el asesinato de un alto cargo militar iraní es un acto ilegal y un crimen imperdonable» por el que hará pagar al «régimen sionista», cuyo «historial de crímenes desde su creación muestra que el apaciguamiento ante las agresiones y crímenes lo envalentona a volverse más violento y cometer más crímenes».

Aunque ha sido este lunes cuando ha prometido vengar la muerte de Nilforushan, el régimen iraní ya lanzó un ataque contra Israel con el lanzamiento de 200 misiles balísticos. Justificó la ofensiva como una respuesta a la muerte de Nilforushan, Nasralá e Ismail Haniye, jefe del brazo político de Hamás, asesinado en Teherán en julio. El Ejército israelí confirmó que varias de sus bases aéreas fueron alcanzadas y también prometieron responder al ataque.

Además de las decenas de miembros de Hezbolá, Israel ha afirmado que «la Fuerza Aérea destruyó cerca de 200 objetivos terroristas» también en un día, durante las últimas 24 horas. Dichos objetivos incluyen «lanzaderas», «posiciones de lanzamiento de misiles anticarro», «edificios militares» y «almacenes de armas», entre otros.

A su vez, han denunciado que Hezbolá ha lanzado proyectiles contra el país en las últimas horas. No ha habido que lamentar víctimas, han asegurado, y «algunos de ellos han sido interceptados, mientras que el resto han caído en espacios abiertos». Finalmente, las lanzaderas que han utilizado los terroristas han sido bombardeadas por aviones de combate.

El conflicto en Oriente Próximo se disparó tras cerca de dos semanas de ataques intensificados. Desde ese momento, los bombardeos contra la capital, Beirut, y otras zonas del país se han ido recrudeciendo, como consecuencia de los enfrentamientos desatados tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 contra Israel por Hamás y otros grupos palestinos.

You might be asking yourself the same question we are: How come Hezbollah is able to embed their weapons just a few meters away from a UNIFIL post? pic.twitter.com/ZlcmW9P3sD

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2024