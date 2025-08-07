El FBI detiene a un militar de EEUU por «traición al país»: lo acusan de filtraciones sobre Defensa a Rusia

Un soldado en activo del Ejército de Estados Unidos ha sido arrestado este miércoles por el FBI tras ser acusado de intentar proporcionar información clasificada y datos técnicos sobre el tanque de combate M1A2 Abrams a un agente del Gobierno ruso.

El militar, identificado como Taylor Adam Lee, de 22 años, estaba destinado en Fort Bliss, en El Paso (Texas), como parte de la 1.ª División Blindada del Ejército. Contaba con autorización de seguridad de nivel Top Secret / SCI (Sensitive Compartmented Information), lo que le daba acceso a materiales altamente clasificados relacionados con las capacidades de defensa estadounidenses.

Ahora, Lee está acusado por «intento de transmisión de información de defensa nacional a un adversario extranjero e intento de exportación de datos técnicos controlados sin licencia».

Por su parte, el subdirector de la Policía Federal (FBI), Roman Rozhavsky, ha señalado que Lee «presuntamente» ofreció entregar información militar sobre «las vulnerabilidades de los tanques estadounidenses a una persona que creía ser un oficial de Inteligencia ruso a cambio de la ciudadanía rusa».

«El arresto de hoy es un mensaje para cualquiera que esté pensando en traicionar a Estados Unidos, especialmente para los militares que han jurado proteger nuestra patria. El FBI y nuestros socios harán todo lo posible para proteger a los estadounidenses y salvaguardar la información clasificada», ha agregado este agente de la División de Contrainteligencia del FBI.

Las filtraciones

De acuerdo con la denuncia penal presentada por el Departamento de Justicia, Lee intentó transmitir datos «extremadamente sensibles» sobre las capacidades operativas, vulnerabilidades y diseño técnico del tanque M1A2 Abrams, uno de los principales vehículos de combate del Ejército estadounidense. Entre los documentos se incluían manuales técnicos, diagramas de componentes internos y análisis sobre cómo podría ser vulnerado o destruido en combate.

Además de los documentos, Lee también intentó entregar una pieza de hardware real del tanque, lo que agrava la acusación, ya que implica un intento de entregar no solo información teórica, sino también material tangible relacionado con la defensa nacional.

Según el FBI, el soldado comenzó a actuar por cuenta propia a partir de mayo de 2025, cuando contactó en línea a quien creía que era un funcionario del Gobierno ruso. A lo largo de varias conversaciones, expresó su deseo de «obtener ciudadanía rusa a cambio de entregar secretos militares». En uno de los mensajes enviados, afirmó que «Estados Unidos no está contento con él por tratar de exponer sus debilidades» y que quería «ayudar a Rusia una vez que estuviera allí».

El FBI y el Ejército de EEUU organizaron una operación encubierta para seguir sus movimientos. En julio, durante una reunión con un agente encubierto en El Paso, Lee entregó una tarjeta SD que contenía múltiples documentos clasificados. Posteriormente, en otra fase del operativo, dejó una pieza de equipo militar en una unidad de almacenamiento. Luego envió un mensaje a su contacto falso con el texto: «Mission accomplished» («Misión cumplida»).