Ha llegado a España y es muy peligrosa: la estafa de la que alerta hasta el FBI

La estafa de la que alerta hasta el FBI ha llegado a España y es muy peligrosa, con lo cual, debemos estar muy pendientes de este tipo de estafas que pueden cambiarlo todo. Son momentos de estar pendientes de cada gesto o movimiento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que será esencial en estas jornadas venideras. Estar en un momento anímico bajo o un poco despistado puede ser la puerta de entrada de esta estafa.

Es hora de apostar claramente por un tipo de elemento que puede ser el que marcarán un antes y un después. Con ciertos detalles que hasta la fecha no hubiéramos ni tenido en consideración, es importante estar atentos a estas alertas que pueden cambiarnos la vida. Un simple gesto de alerta puede ser suficiente para poder descubrir qué es lo que hay detrás de este tipo de detalles que pueden ser claves y que nos acompañarán para mejorar la seguridad de este tipo de elementos que serán los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Debes estar muy atento a esta alerta que llega del FBI.

La estafa de la que alerta hasta el FBI

La ciberseguridad es cada vez más importante, en especial si tenemos en cuenta algunos cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Tenemos por delante una serie de detalles que nos acompañarán en unos días en los que el teléfono es la puerta de entrada de buenas y de muy malas noticias.

Esta herramienta que se ha convertido en una de las más revolucionarias de todos los tiempos. Siendo un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede ser determinante en estas próximas jornadas.

Son días de cambiar y de ver determinados cambios que nos pueden llegar hasta de la otra punta del mundo. El FBI no duda en apostar claramente por una alerta que puede cambiarlo todo y que acabará siendo la que nos acompañará en unos días en los que toda precaución es poca.

Esta estafa puede convertirse en un problema para todos, de la mano de algunos ingredientes que serán los que nos acompañarán en estos momentos. Todos estamos expuestos a este peligro en el que podemos caer.

Esta estafa es muy peligrosa y está en España

Ha llegado a España una estafa que pone en riesgo a los más vulnerables, los mayores pueden caer en una trampa para la que no están preparados. A través de un WhatsApp podremos descubrir en primera persona qué es lo que puede pasarnos si nuestro número cae en manos de estos estafadores.

Tal y como nos explican los expertos de McAfee: «Seguro que ya te ha pasado alguna vez. Recibes una llamada de un número desconocido y te preguntas si deberías responder o no. Estás casi seguro de que puede tratarse de una estafa. ¿O quizás no? ¿Y si es algo importante? Al final, contestas. Efectivamente, es una llamada automática. Pero la voz dice que es tu banco y que hay un problema con tu cuenta. ¿Ahora qué haces? Lo mismo pasa con los mensajes de texto. Seguro que alguna vez te ha llegado un mensaje que dice algo como: “Hemos detectado actividad inusual en tu cuenta. Llama a este número para hablar con un representante de nuestro servicio al cliente”. Nos pasa a todos. Bienvenido al mundo del vishing (estafas telefónicas) y el smishing (phishing por SMS). El término vishing surge de una combinación de “voz” y “phishing”. Por su parte, el smishing proviene de una combinación de “SMS” (mensaje de texto) y “phishing”. En resumen, son dos formas diferentes que usan los estafadores para intentar llegar a ti a través de tu teléfono. Como en cualquier ataque o intento de ataque de phishing, el problema no es otro que la intención que hay detrás. Los estafadores quieren cosas como números de tarjetas de crédito, inicios de sesión de cuentas y otra información personal para poder estafarte o robarte tu identidad por completo».

Para evitar este tipo de estafas es importante estar pendientes de algunos cambios que serán los que marcarán la diferencia:

No confíes en el número que aparece en pantalla: los estafadores pueden modificarlo. Los estafadores tienen varias herramientas disponibles que usan para generar números que parecen de un banco o cooperativa de crédito específico, o que muestran las palabras “Banco” o “Cooperativa de crédito”.

Llama tú directamente: si recibes una llamada telefónica de una persona o una grabación solicitando información personal, cuelga. Si crees que la llamada puede ser real, llama directamente para confirmar que han llamado ellos realmente. Haz lo mismo con cualquier mensaje de texto que te solicite hacer clic en un enlace para proporcionar información.

Informa sobre cualquier intento de fraude de inmediato: documenta la llamada, anota qué te dijeron, qué información te pidieron y el número que utilizó la persona para llamar o enviar el mensaje de texto. Informa a la empresa a la que han intentado suplantar. Muchas organizaciones tienen páginas dedicadas al fraude donde puedes encontrar direcciones de correo electrónico para denunciar fraudes cometidos en su nombre. Netflix es un buen ejemplo, al igual que el Instituto Nacional de Cibersegurida (INCIBE) de España. McAfee también tiene una página dedicada al fraude.

Busca errores de ortografía o gramática. Las empresas y organizaciones legítimas hacen todo lo posible para garantizar que sus mensajes no contengan errores gramaticales. Los estafadores, no dedican tanto tiempo a la garantía de calidad lingüística. Los errores ortográficos y las frases ‘raras’ son una señal de que pueden ser, en realidad, ataques de smishing.

Ponte en contacto con el remitente: ¿Has recibido un mensaje de texto urgente de alguien que dice ser un amigo o familiar? Ponte en contacto con ellos de alguna manera que no sea respondiendo el mensaje de texto que acabas de recibir, especialmente si te llega desde un número nuevo o desconocido.

No selecciones los enlaces en los mensajes de texto: si vas a seguir un solo consejo, que sea este. Como ya hemos comentados, si tienes alguna duda sobre su procedencia, contacta tú directamente.