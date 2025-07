EEUU investiga al ex director del FBI y al de la CIA que relacionó la campaña de Trump en 2016 con Putin

Las autoridades de EEUU han abierto una investigación penal contra los ex directores del FBI y la CIA, James Comey y John Brennan, que relacionaron la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones de 2016 con una campaña encubierta de Rusia. Desde la Casa Blanca se ha acusado a ambos de ejercer una «corrupción al más alto nivel contra Trump».

Donald Trump cesó a James Comey y John Brennan durante su primer mandato (2017-2021), aunque hasta el momento no había trascendido información sobre la situación actual de los ex directores del FBI y la CIA. Ahora, un portavoz del Departamento de Justicia ha confirmado la existencia de una «investigación penal» contra los dos, aunque ha indicado que no dará más detalles sobre las pesquisas de la misma.

Sin embargo, se ha podido saber que esta confirmación llega una semana después de que John Ratcliffe, actual director de la CIA, solicitara al FBI investigar a uno de los protagonistas, Brennan. Le acusó de mentir en una comparecencia en el Congreso, según The Washington Post.

Además, Ratcliffe presentó una revisión crítica con la gestión de Brennan al frente de la CIA, en 2017, con un informe negativo sobre las conclusiones de Inteligencia por aquel entonces, que determinó la existencia de una colusión de Trump con Vladimir Putin. El mandatario ruso, según ese informe de Inteligencia, prestó su ayuda al magnate para derrotar a Hillary Clinton en las urnas. Trump negó varias veces ese supuesto pacto.

Asimismo, el actual director de la CIA afirmó que varios agentes mostraron su oposición a incluir en el informe de Inteligencia el Dosier Steele, que recoge información recopilada por un antiguo agente de la Inteligencia británica, pero Brennan decidió incluirlo, un gesto con el que mostró una «preferencia por la consistencia de la narrativa frente a la firmeza analítica». En cambio, en 2023 declaró en el Congreso que no se debería haber incluido.

En cuanto al ex agente del FBI, John Ratcliffe no menciona en su texto a James Comey. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca aseguran que desde mayo se le investiga por una fotografía publicada en sus redes sociales, en las que aparecían los números 86 y 47 formados con conchas marinas. La imagen se interpretó como una amenaza de muerte a Trump. El magnate es el 47º presidente de EEUU y el número 86 se usa coloquialmente en referencia a prohibir, apartar o incluso matar a alguien.

Uno de los afectados por la investigación penal del Departamento de Justicia, John Brennan, ha reaccionado sorprendido por la noticia: «Es difícil creer que ocho años después [de las elecciones presidenciales de 2016] se siga en un terreno que ha sido ya trabajado de forma exhaustiva».

Además, ha lamentado que la administración de Trump haya demostrado con este «ejemplo muy triste y trágico» la «continua politización de la comunidad de Inteligencia, del proceso de seguridad nacional». También ha expresado su asombro ante el respaldo del que goza Trump. «Estoy impactado por el hecho de que haya personas dispuestas a sacrificar su reputación, su credibilidad y su decencia para seguir haciendo lo que Trump quiere, en algo que claramente tiene una motivación política», ha criticado.

En cuanto a Trump, el presidente de EEUU asegura que no está al corriente de la investigación, de la que dice haberse enterado por los medios de comunicación. Aun así, el republicano no ha evitado referirse a los investigados, a los que tacha de «deshonestos»: «Creo que son absolutamente corruptos y quizá tengan que pagar un precio por ello. Creo que son gente realmente mala y deshonesta. Que pase lo que tenga que pasar».

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se ha sumado a las críticas a Comey y Brennan, al argumentar que «se revolvieron contra la Constitución y el país» y se ha mostrado «segura» de que «mintieron ante el Congreso». «Lo que hemos visto es corrupción al más alto nivel contra Trump», ha definido, antes de expresar su alegría por la puesta en marcha de las investigaciones.

WOW!

Former FBI Director James Comey @Comey just posted this on his Instagram 2 hours ago, with the caption “cool shell formation on my beach walk”. It’s a pic of shells in the form of “86 47”.

This is a call for the assassination of President Trump by the former FBI Director! pic.twitter.com/Q4qIBbvvmt

— Laura Loomer (@LauraLoomer) May 15, 2025