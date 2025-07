Trump pregunta al presidente de Liberia dónde aprendió a hablar inglés ¡y es el idioma oficial de su país!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado este miércoles un incómodo momento con el presidente del país africano Liberia, Joseph Boakai, que se encontraba en Washington junto a otros líderes africanos para asistir a una cumbre en la Casa Blanca. El magnate ha elogiado el buen inglés del dirigente de Liberia, siendo éste un país cuya lengua oficial es el propio inglés.

«¡Qué buen inglés!», ha señalado el inquilino de la Casa Blanca después de que el presidente liberiano concluyera su intervención. «¿Dónde aprendió a hablar tan bien?», ha preguntado, insistiendo y reformulando la pregunta en hasta tres ocasiones más antes de plantear si había sido en Liberia.

El líder liberiano ha respondido, dos veces, «sí, señor», confirmando a su homónimo estadounidense una situación que éste ha considerado «muy interesante». «Es un idioma precioso. Tengo gente sentada en esta mesa que no habla ni la mitad de bien que usted», ha subrayado Trump.

La cumbre, que por lo demás transcurrió sin incidentes diplomáticos de relevancia, fue utilizada por Trump para reforzar su narrativa de «alianzas basadas en el comercio, no en la caridad». En el mismo almuerzo, se escucharon elogios mutuos: algunos líderes africanos agradecieron el rol de Trump en evitar conflictos armados en África Occidental, y uno incluso sugirió que merecía el Premio Nobel de la Paz.

Este gesto ha sido interpretado por los medios africanos como The Africa Report y Daily Maverick como un «insulto sutil y humillante», y como un ejemplo del «desconocimiento» de Trump sobre la historia y la cultura de los países con los que interactúa. Por su parte, la congresista demócrata Jasmine Crockett escribió en X (antes Twitter):

«Trump nunca pierde la oportunidad de ser racista y estar equivocado, y cada día encuentra una nueva forma de ser vergonzoso. Preguntarle al presidente de Liberia dónde aprendió inglés cuando es literalmente el idioma oficial es muestra máxima de ignorancia. Estoy bastante segura de que ser abiertamente ofensivo no es la forma de llevar a cabo una diplomacia…».

Trump never misses an opportunity to be racist and wrong, and every day he finds a new way to be embarrassing.

Asking the President of Liberia where he learned English when it’s literally the official language is peak ignorance.

I’m pretty sure being blatantly offensive is not… https://t.co/Jhvf9dvqZE

— Congresswoman Jasmine Crockett (@RepJasmine) July 9, 2025