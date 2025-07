El Servicio Secreto de EEUU suspende a 6 agentes por sus «fallos» en el intento de asesinato de Trump

Seis agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos han sido suspendidos este jueves por su actuación durante el acto público celebrado en Pensilvania en julio del pasado año, cuando el entonces candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, recibió un disparo resultando herido leve en un ataque que se saldó además con la muerte de un simpatizante.

Esta sanción ha llegado después de que se realizase una investigación independiente ordenada por el ex presidente estadounidense, Joe Biden, meses después del intento de asesinato contra el magnate. En este estudio se han detectado «fallos profundos» en el Servicio Secreto estadounidense que permitieron que el ahora presidente fuera atacado.

El informe señala, además, que el organismo sufre de «problemas sistemáticos más profundos que deben abordarse con urgencia» y alertaba de que, en ausencia de una «reforma fundamental» del Servicio, incidentes como el del mitin en Butler, Pensilvania, «pueden volver a ocurrir y volverán a ocurrir».

Entre los hallazgos más contundentes se destacan:

El Servicio Secreto ha reportado que las suspensiones oscilan entre 10 y 42 días sin sueldo, y todos los agentes sancionados han sido reubicados en funciones administrativas o secundarias.

«Esto no se trata de encontrar chivos expiatorios, sino de asumir la responsabilidad institucional que nos corresponde», declaró el subdirector interino del Servicio Secreto, Matt Quinn a la cadena estadounidense CBS News. «Nuestros estándares fallaron ese día, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que no vuelva a suceder», señala.

