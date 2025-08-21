La muerte de una guía turística italiana mientras se encontraba con un grupo en el Coliseo de Roma, por lo que se cree un golpe de calor, ha abierto el debate sobre las condiciones de trabajo, también bajo el intenso calor de estos días.

La mujer, Maria Giovanna Giammarino, de 56 años, se desplomó tras subir unas escaleras mientras trabajaba como guía oficial del Coliseo, según explicaron anoche los medios de comunicación.

El golpe de calor es una condición médica grave que se produce cuando el cuerpo no puede regular su temperatura interna debido a la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad, provocando un aumento rápido de la temperatura corporal, deshidratación, confusión, pérdida de conciencia e incluso la muerte si no se actúa con rapidez.

Los expertos advierten que trabajar largas horas al sol, como ocurre con muchos guías turísticos en monumentos históricos, aumenta significativamente el riesgo de sufrir este tipo de emergencia.

«El fallecimiento de Giovanna Maria Giammarino, quien se sintió mal mientras desempeñaba su labor como guía turística en el Parque Arqueológico del Coliseo, es una noticia que nos entristece. En nombre de toda la Administración, expreso mi cercanía y mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus colegas «, declaró el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, en un comunicado.

La noticia de su muerte también causó la protesta de sus colegas que en las redes sociales reivindicaron «la necesidad de nuevas normas para proteger la profesión».

En el texto se destacan «los riesgos y el desgaste de una profesión que requiere un gran esfuerzo físico, en un contexto como el del Coliseo, frecuentado por miles de personas».

Regulación específica

«El trágico fallecimiento de Giovanna Maria Giammarino, como lamentablemente ha ocurrido en otras ocasiones con guías turísticos en activo, plantea una pregunta importante: ha llegado el momento de considerar regulaciones específicas y pólizas de seguro que ofrezcan una mayor protección sanitaria a esta categoría profesional. A menudo, quienes realizan esta labor son autónomos que, por razones económicas, se ven obligados a trabajar incluso en condiciones sanitarias precarias», añadieron.

Por su parte, los sindicatos del sector en una nota afirmaron: «Esperamos que se esclarezcan las causas de su fallecimiento, empezando por los horarios de trabajo y la temperatura, expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Giovanna Maria y nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos».

«Este nombre se suma a la larga lista de personas que han perdido la vida en el trabajo y nos responsabiliza de mantener la atención sobre las condiciones laborales en el mundo cultural, que necesariamente deben cambiar y mejorar».

Por otra parte, también se criticó que tras la muerte de la guía no se cerró el Anfiteatro Flavio y se continuó con las visitas turísticas. «Por lo tanto, condenamos la decisión de reabrir el monumento a pesar del trágico suceso. Si bien es cierto que las visitas guiadas se reservan con mucha antelación, el sentimiento de condolencia debe prevalecer sobre cualquier evento o iniciativa», se menciona en el comunicado.

Prevención: la mejor protección

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de evitar el golpe de calor es la prevención. Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, vestir ropa ligera y clara, proteger la cabeza con gorro o sombrero, y mantener una hidratación constante —aunque no se tenga sed— son medidas clave. En menores, se deben limitar las actividades físicas intensas y aplicar protección solar de forma regular.

Qué hacer ante un golpe de calor

Si observa que una persona padece un golpe de calor pida ayuda llamando al teléfono de emergencias 112.

Mientras tanto:

Lleve a la persona a un lugar fresco y en posición semisentada para favorecer la respiración.

Procure que beba agua a pequeños sorbos.

Para reducir la temperatura corporal, habría que retirarle algo de ropa, darle aire con un abanico o ventilador y utilizar paños con agua fría en la frente, la nuca y el cuello.

Una vez que haya mejorado su estado debe acudir a un servicio médico de urgencias para someterla a una revisión exhaustiva.

Si no se recupera o pierde el conocimiento, hay que tumbarla con las piernas flexionadas y llamar inmediatamente al 112.

Síntomas de un golpe de calor: