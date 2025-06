Trump dice que Joe Biden «murió en 2020 y fue sustituido por dobles y clones robotizados»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido este lunes citando unas declaraciones que aseguran que el expresidente estadounidense, Joe Biden, murió en 2020 y fue sustituido por «dobles y clones robotizados». Así lo ha señalado el magnate en su red social Truth, donde ha citado una publicación de una cuenta llamada llijh, en la que se menciona lo siguiente: «No existe Joe Biden, fue ejecutado en 2020. Clones y robots de Joe Biden sin alma es lo que veis. Los demócratas no ven la diferencia».

Breaking: Well, we’re finally here

Trump has jumped the shark and just posted that Biden was «executed» and «cloned» in 2020

The 25th Amendment would seem to be mandatory

Sunday shows: ask GOP guests if they think Biden was cloned and executed🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/1pnxJEmmkz

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) June 1, 2025