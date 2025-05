¿Por qué se ha ido Elon Musk de la administración de Donald Trump?

El multimillonario y jefe de Tesla Elon Musk ha anunciado este jueves que deja su puesto como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por sus siglas en inglés) en medio de una serie de enfrentamientos con la administración de Donald Trump por los recortes de impuestos.

La salida de Elon Musk se produce justo después de su primer gran desacuerdo público importante con el presidente Donald Trump sobre el proyecto de ley de presupuesto de la administración, con muchos impuestos y gastos, que fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos controlada por los republicanos el 22 de mayo por un solo voto de diferencia.

En una publicación en su red social X este miércoles, Musk dijo que su momento en la administración había «llegado a su fin».

“Me gustaría agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario”, ha escrito el fundador de SpaceX en su red social, que compró en 2022.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025