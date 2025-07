El médico de Biden se niega a contestar si mintió sobre su salud en una comparecencia ante el Congreso

El ex médico de Joe Biden, Kevin O’Connor, se ha acogido a la Quinta Enmienda este miércoles 9 de julio durante una comparecencia ante el Congreso cuando se le ha preguntado si mintió sobre la salud del ex presidente demócrata. «El doctor O’Connor se ha acogido a la Quinta Enmienda», ha revelado el congresista republicano de Kentucky de la Cámara de Representantes, James Comer.

El ex médico de Joe Biden se ha negado este miércoles a responder las preguntas sobre la salud y el deterioro cognitivo del ex presidente demócrata. Kevin O’Connor ha invocado su derecho a no incriminarse a sí mismo durante su declaración ante el Congreso. El ex médico de la Casa Blanca Kevin O’Connor enfrenta acusaciones de haber impedido que el público viera el deterioro de Biden mientras ocupaba el cargo, e incluso de haber encubierto un cáncer de próstata en etapa avanzada. Biden anunció el pasado 18 de mayo que sufre esta dolencia. En febrero de 2023, mientras ocupaba el cargo de presidente de Estados Unidos, se le extirpó un carcinoma del pecho. Antes de convertirse en presidente de Estados Unidos, se sometió a diferentes tratamientos para extirpar diferentes cánceres de piel del tipo no melanoma.

Según Comer, le preguntaron:

«¿Alguna vez le dijeron que mintiera sobre la salud del presidente? ».

». «¿Alguna vez creyó que el presidente Biden no estaba en condiciones de ejercer sus funciones?».

En ambos casos, el ex médico de Joe Biden se acogió a la Quinta Enmienda. O’Connor sólo contestó a la pregunta de cuál era su nombre.

El deterioro cognitivo de Joe Biden se puso de manifiesto el 27 de junio de 2024. Entonces, se produjo el debate en Atlanta (Georgia) contra Donald Trump en plena campaña presidencial. El desastroso debate obligó a Biden a apartarse de la campaña en favor de su entonces vicepresidenta Kamala Harris tras las presiones de los grandes donantes y líderes del Partido Demócrata. Kamala Harris perdió las elecciones presidenciales en noviembre.

En junio de 2024, se confirmó que el Partido Demócrata sabía los lapsus de Biden. La próxima comparecencia en el Congreso tendrá lugar este viernes 11 de julio. Ashley Williams, ex asistente especial del presidente y subdirectora de operaciones de la Oficina Oval, tendrá que responder a las preguntas de los congresistas. Annie Tomasini, ex asistente del presidente y jefa adjunta de gabinete, comparecerá ante el congreso 18 de julio.