Madrid vibra con el himno de España antes del partido de la selección contra Alemania

El Movistar Arena de Madrid vibró con el himno de España, interpretado por un violinista, antes del partido de la selección española contra Alemania. Un duelo de campeones apasionante en la capital del país que será el penúltimo partido amistoso para los de Sergio Scariolo en su preparación para el Eurobasket 2025. Lo siguiente será otro enfrentamiento ante los alemanes en Colonia el sábado y el próximo jueves debutarán en el torneo frente a Georgia en Limasol (Chipre).

Como cada vez que la selección española de baloncesto visita el pabellón del Real Madrid, el público madrileño responde con un gran ambiente que se palpó este jueves en las gradas desde que la megafonía puso el himno de España. Los cerca de 10.000 espectadores entonaron la melodía de nuestro país con fuerza para animar a los de Scariolo, que quieren volver a ganar después de dos amistosos sin lograrlo.

España llega al quinto amistoso de la ‘Gira Imperium Nostrum’ tras cosechar tras derrotas, una contra Portugal y dos ante Francia, y una victoria frente a República Checa. Ahora es turno para una doble batalla con Alemania, que cuenta con una de las plantillas más atractivas del Eurobasket, liderada por Franz Wagner, jugador de Orlando Magic en la NBA, Dennis Schröder (Sacramento Kings) y David Krämer, aunque se quedó sin jugar este jueves y, por tanto, sin puesta en escena al ser uno de los fichajes del Real Madrid para la próxima temporada. Y entrenada por el español Álex Mumbrú.

Madrid se motiva con el himno de España

Por su parte, la selección española cuenta con un Santi Aldama recuperado de sus molestias y con la capitanía de los Hernangómez, con Willy haciéndose fuerte bajo el aro y Juancho para aportar puntos tanto desde la pintura como en el exterior. Se lo perderá Alberto Díaz, que aún sigue apurando para llegar al Eurobasket tras lesionarse en el segundo amistoso en el Martín Carpena contra República Checa.