Biden fue operado de cáncer de piel el mes pasado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se sometió a una operación el pasado mes de febrero en la que le extirparon del pecho un carcinoma de células basales, una forma común de cáncer de piel, según ha confirmado este viernes el médico de la Casa Blanca Kevin O’Connor. «Todo el tejido canceroso fue eliminado con éxito», ha precisado el doctor, que ha indicado que la operación se realizó el 16 de febrero.

A juicio de O’Connor, Biden, de 80 años, cuya salud mental y física han sido cuestionadas en diferentes ocasiones, está «saludable, vigoroso» y «apto» para hacer frente a sus responsabilidades en la Casa Blanca, el cual se realizará revisiones cutáneas periódicas.

En cuanto a sus facultades mentales, en los últimos meses se ha reavivado el debate de su estado de salud tras difundirse distintos vídeos en los que aparece desorientado y realiza comentarios inapropiados. Mientras, en lo que concierne a su estado físico, el demócrata se ha vuelto más lento en sus movimientos, caminando con rigidez cuando se dirige al podio de la Casa Blanca o atraviesa el jardín sur de la citada residencia oficial. Una falta de flexibilidad, resultado de «una importante artritis espinal, una leve artritis post-fractura del pie y una leve neuropatía periférica sensorial de los pies», según el médico de la Casa Blanca, por lo que el presidente se somete a fisioterapia para recuperar más flexibilidad. Pese a todo lo citado anteriormente, el presidente estadounidense mantiene su deseo de aspirar a un segundo mandato en la Casa Blanca, aunque para entonces tendría ya 81 años.

En este caso, el médico ha indicado que las células basales son un tipo de cáncer común y fácil de tratar, sobre todo cuando se detectan a tiempo. Según O’Connor, no tienden a extenderse como otros tipos de cáncer, pero pueden aumentar de tamaño, razón por la que se extirpan. El doctor ha incidido en que la zona afectada en Biden fue tratada durante una biopsia, la cual «se le ha curado muy bien y que no requiere de mayor tratamiento». «El presidente continuará la vigilancia dermatológica como parte de su atención médica integral en curso», ha asegurado. A Biden le han extirpado ya «varios cánceres de piel no melanoma» antes de que comenzara su presidencia, según O’Connor señalando como una de las posibles causas el hecho de que Biden pasase mucho tiempo al sol durante su juventud.