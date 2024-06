El Partido Demócrata conocía desde enero los problemas de salud de Biden pero optó por ocultarlos

El Partido Demócrata conocía desde enero los problemas de salud del presidente Joe Biden, pero ha preferido ocultarlos hasta que han sido descubiertos de forma vergonzosa por todo el país en TV nacional esta semana el jueves en el debate presidencial contra el ex presidente Donlad Trump en Atlanta (Georgia). Los congresistas demócratas, los grandes donantes y los periódicos, destacando el artículo del consejo editorial The New York Times, han pedido la renuncia de Biden. ¿Cuánto tiempo lleva engañando el Partido Demócrata a los votantes? ¿Quién está detrás de esta operación para mantener a Biden? Está claro que Biden no es el hombre de hace cuatro años, como se puede ver en el vídeo de esta información.

Desde enero, el Partido Demócrata tenía claro los lapsus de Biden. La mayor alarma pública sobre la salud mental de Joe Biden se produjo en febrero con la publicación del informe del abogado especial Robert Hur, un documento que elaboró tras pasar cinco horas entrevistando al presidente y que revelaba que Biden mostraba importantes problemas de memoria.

Entonces, los demócratas se preocuparon. Pero, poco después, los asesores de Biden negaron que el presidente, de 81 años, mostraba claros signos de declive en su salud. En diferentes entrevistas, altos funcionarios en el extranjero y demócratas han reconocido haber sido testigo de otros momentos en los que el comportamiento de Biden les ha preocupado, según se ha relatado en un extenso artículo en el periódico The Wall Street Journal. Algunos se sintieron rápidamente aliviados cuando Biden pareció recuperar el equilibrio. Otros quedaron conmocionados por las experiencias.

Los funcionarios europeos han expresado en privado su preocupación por la concentración y la resistencia de Biden antes del debate del jueves, y algunos diplomáticos han reconocido que han detectado un notable deterioro de la salud de Biden en las reuniones desde el verano pasado. Incluso, en Bruselas, preocupaba cómo Biden podría gestionar con éxito un segundo mandato.

Biden fue el único líder del G7 que no asistió a la cena, donde los mandatarios suelen interactuar de manera informal. La Casa Blanca informó con antelación a los periodistas de que no acudiría porque serían «dos días repletos» de reuniones. En su lugar, Biden celebró un acto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ofreció una rueda de prensa. En cambio, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios de la Casa Blanca, no pudieron evitar las imágenes en las que Biden aparecía perdido y la primera ministra Georgia Meloni tuvo que acudir en su auxilio.

Al día siguiente, Biden se saltó la cumbre de paz suiza sobre Ucrania para asistir en su lugar a una fiesta de recaudación de fondos en California.

Durante todo el viaje, los funcionarios de la Casa Blanca se pasaron rebatiendo los vídeos en los que Biden aparecía perdido y despistado.

Los funcionarios han reconocido que el rendimiento y la concentración de Biden puede variar entre reuniones e incluso en una misma reunión. Dos altos funcionarios europeos han reconocido que en una cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos Biden tuvo problemas para seguir los debates. Entonces, el secretario de Estado Antony Blinken tuvo que intervenir para indicarle por dónde debía seguir.

Sin embargo, dentro del Partido Demócrata, también hay miembros que niegan que tenga problemas, entre los que se encuentra el propio ex presidente Barack Obama, con el que ganó Biden las elecciones en 2008 al candidato republicano, el fallecido senador de Arizona John McCain, y la ex gobernadora de Texas, Sarah Palin.