El ‘New York Times’, oráculo demócrata, pide a Biden que abandone la campaña tras su desastroso debate

«Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral». Así le ha pedido el periódico The New York Times al presidente Joe Biden que se vaya en un editorial, que firma el Consejo Editorial del periódico neoyorquino, que tradicionalmente pide a sus lectores que voten a los candidatos demócratas, como ha hecho con Joe Biden o Barack Obama en el pasado. En el artículo, se destaca que «hay políticos demócratas mejor preparados» y se menciona de forma directa sin entrar en detalles «la enfermedad de Biden que todo el mundo ha visto con sus ojos» en el debate.

En el artículo que firma el Consejo Editorial, se pide al político demócrata Joe Biden que se marche de la carrera presidencial después del fiasco del debate del jueves, en el que se vio a un Biden desorientado y sin apenas poder articular palabra. En el tercer párrafo del editorial se reconoce de forma abierta: «Biden no es el hombre que era hace cuatro años».

«En el debate del jueves, el presidente necesitaba convencer al público estadounidense de que estaba a la altura de las formidables exigencias del cargo que pretende ocupar durante otro mandato. Sin embargo, no se puede esperar que los votantes ignoren lo que era evidente: Biden no es el hombre que era hace cuatro años», se reconoce en el artículo.

«El presidente apareció el jueves por la noche como la sombra de un gran servidor público. Le costó explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder a las provocaciones de Trump. Se esforzó por responsabilizar a Trump de sus mentiras, sus fracasos y sus escalofriantes planes. Más de una vez, le costó llegar al final de una frase», se ha destacado en el artículo de The New York Times sobre Biden, que suele defender en sus artículos y textos de opinión todas las iniciativas de los presidentes y políticos demócratas.

No obstante, en el texto el rotativo ha indicado que si el Partido Demócrata opta por seguir con Biden, le apoyará en el tradicional endorsement, en el que tradicionalmente los periódicos piden a sus lectores que voten a un candidato. The New York Times siempre recomienda a sus lectores que elijan al candidato demócrata. En cambio, destaca que en la portada donde se coloca el artículo, como se puede ver, se resaltan textos en los que se plantea si se puede cambiar a Biden por otro candidato y, además, se apuesta incluso por la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

«Biden ha sido un presidente admirable. Bajo su liderazgo, la nación ha prosperado y ha empezado a abordar una serie de retos a largo plazo, y las heridas abiertas por Trump han empezado a cicatrizar. Pero el mayor servicio público que Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección», se ha destacado en el artículo, refiriéndose a Biden como si fuese un político del pasado para pedir en el siguiente párrafo que se busquen alternativas:»Hay líderes demócratas mejor equipados para presentar alternativas claras, convincentes y enérgicas a una segunda presidencia de Trump. No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país, obligando a los votantes a elegir entre las deficiencias de Trump y las de Biden. Es una apuesta demasiado grande esperar simplemente que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la enfermedad de Biden que ven con sus propios ojos».

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…

— Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024