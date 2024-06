La intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jueves durante el debate en Atalanta (Georgia) contra el ex presidente Donald Trump ha sido la peor que se recuerda en la historia de Estados Unidos. En un principio, empezó muy mal: perdido, miraba hacia abajo y tenía la voz muy ronca. Aquí se enumeran los peores lapsus del presidente.

Su equipo de campaña intentó justificar su comportamiento, al indicar que tenía un resfriado. Pero, durante los 90 minutos de debate, se puso de manifiesto entre todos sus lapsus, la desorientación de Biden, que no hizo más que acrecentar las dudas sobre sus capacidades, no ya para lo que queda de legislatura, sino para los próximos años, debido a que el presidente tiene en la actualidad 81 años.

Peor momento. Plano inicial. Biden apareció durante todo el debate perdido. La toma inicial de él y Trump uno al lado del otro fue la más devastadora. Enmarcó todo el debate. Biden parecía apagado, perdido y con la voz ronca. Trump tenía color en la cara, parecía y sonaba vibrante. Trump parecía y sonaba 20 años más joven.

Perdió el hilo. El segundo peor momento fue cuando Biden perdió el hilo a los 10 minutos del debate. Fue su gran lapsus. Después vendrían más.

Perdido. Otro de los peores momentos fue cuando miraba perdido a un lado del escenario. Parecía que no sabía dónde estaba. En cambio, Trump parecía tranquilo y que tenía el debate bajo control.

Titubeos. Hubo momentos en los que Biden parecía haber perdido el control de sí mismo. Entre sus peores titubeos, destacó cuando habló de Medicar: «Asegurarnos de que somos capaces de hacer que cada persona sola pueda para lo que he sido capaz de hacer con el… eh… con, con, con el Covid… perdón… con… un… lidiar con… todo lo que tenemos que hacer con… eh… mira… Si finalmente vencemos a Medicare», ha intentado decir en el debate.

Entre los peores momentos, destacó cuando Donald Trump le dijo cuando intentaba hablar: «Realmente no sé lo que dijo al final de esa frase. Creo que él tampoco sabe lo que ha dicho».

Aborto. Biden fue catastrófico cuando habló del aborto, uno de los grandes temas de los demócratas. Fue cuando Biden tuvo uno de los grandes lapsus. Mezcló el aborto, con el crimen y la inmigración: «Hay tantas mujeres jóvenes que han sido… incluyendo una joven que acaba de ser asesinada y él fue al funeral. Y la idea de que fue asesinada por un inmigrante que entraba… habla de eso», intentó decirle Biden a Trump sin que se le entendiera.

Problemas con las escaleras. Incluso, al final, su mujer Jill Biden tuvo que ayudarle a bajar las escaleras por miedo a que se cayera. Una imagen que hemos visto en las últimas semanas cuando hemos visto a Biden totalmente perdido. Especialmente, llamativo fue cuando la primera ministra de Italia Georgia Meloni tuvo que acudir en su ayuda porque no sabía dónde estaba durante el G7. En contraste con sus titubeos, Trump fue mucho más claro.

Watch Joe Biden get escorted off the stage! What a stark contrast between how Trump left the stage and how Biden is exiting. #debate pic.twitter.com/Um9xhPAyMs

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 28, 2024