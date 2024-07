Atentado contra el ex presidente Donald Trump, candidato republicano, en un acto de campaña en Butler (Pensilvania) este sábado, que ha sido con sangre en la cabeza en la oreja derecha. Al menos se han escuchado siete disparos. Mientras, testigos del mitin han afirmado que al menos han escuchado entre ocho y diez disparos.

Minutos después de que hubiera empezado el acto electoral, Trump ha recibido un disparo en la cabeza en la oreja derecha siendo víctima de un intento de asesinato. Como se puede ver en el vídeo, tenía la oreja derecha sangrando, mientras los agentes del Servicio Secreto le han rodeado de forma inmediata y le han sacado del escenario del mitin en un SUV blindado protegido por agentes del Servicio Secreto y francotiradores.

El origen de los disparos no está claro. Pero, se ha podido ver cómo el ex presidente de Estados Unidos sangraba de manera abundante.

WATCH: President Trump, with blood on his face, raises a fist to crowd after incident at PA rally pic.twitter.com/DkdEqxxANy

— Breaking911 (@Breaking911) July 13, 2024