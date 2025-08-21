Bomberos y Policía Local actúan en el incendio de un velero en Formentera

Los servicios de emergencias del Consell de Formentera han recibido, poco después del mediodía, el aviso de incendio en un velero en la zona de Ses Illetes.

Según ha informado la institución insular a través de un comunicado, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una patrulla de la Policía Local de Formentera, que forma parte del servicio de vigilancia en las playas, y los Bomberos de Formentera con dos embarcaciones.

Al llegar al velero, la Policía Local ha comprobado que los ocupantes ya habían abandonado la embarcación mediante una barca auxiliar.

Por su parte, los Bomberos de Formentera han intentado extinguir el fuego con motobombas desde sus embarcaciones. Finalmente, una vez activado el dispositivo de Salvamento Marítimo, el velero ha sido remolcado mar adentro.

El Consell de Formentera agradece la rápida actuación de los equipos de emergencia y recuerda la importancia de seguir las medidas de seguridad en el mar para prevenir este tipo de incidentes.