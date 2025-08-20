La oleada de pateras dispara la acogida de menas: Formentera ya tutela a 136 tras los 20 de esta semana

La intensa oleada de pateras llegadas a Baleares en los últimos días está dejando en las Islas un número importante de menores no acompañados que viajaban en ellas. Formentera ha recibido a 20 nuevos menas en sólo una semana, con lo que ya atiende a 136 en total.

Una cifra que confirma la sobreocupación en estas asistencias de la que Consells insulares y el Govern se quejan amargamente ante la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Consell de Formentera ha actualizado este miércoles los datos de asistencia a menas tras los días de intensa actividad de llegada de pateras a la pitiusa menor, que es la que menos capacidad tiene para atender a los menores no acompañados.

Según la institución insular, tiene tutelados en la actualidad a 136 menas, de los que una veintena permanece en la isla y el resto han tenido que ser repartidos entre otros lugares, mayoritariamente en la isla de Mallorca.

Sólo en la última semana se han tenido que hacer cargo de 20 nuevos menas. 20 que se suman a todos los llegados durante julio y las dos primeras semanas de agosto, más los 65 tutelados en los seis primeros meses del año.

Ante esta situación, la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, se reunirá este jueves con los líderes de los cuatro consells insulares para abordar la llegada de migrantes a las costas de Baleares, que en los últimos ocho días ya superan el millar.

La reunión con los presidentes de los Consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se ha convocado para abordar «única y exclusivamente» la cuestión migratoria. En los últimos ocho días, ha expuesto Prohens, han llegado a las costas del archipiélago más de 1.000 personas a bordo de pateras.

«Es una cifra nunca vista, nunca conocida y para la cual no estamos preparados, no tenemos capacidad y no tenemos medios. Y lo más grave, no tenemos competencias. Y quien las tiene, el Gobierno, se lava las manos, mira para otro lado y sigue de vacaciones», ha criticado.

La situación, ha insistido, es «del todo insostenible por condiciones humanitarias». «Se está haciendo una política de fronteras abiertas en Baleares, se está haciendo una política de incentivación de esta inmigración irregular y nos está poniendo en una situación muy complicada», ha alertado.

Prohens ha reivindicado que su Govern está poniendo en marcha, en el marco de sus competencias, políticas para «parar el efecto llamada». «Es mi responsabilidad y es lo único que puedo hacer, asegurar que los menores que llegan sean realmente menores, asegurar que para poder ir a un centro de menores se tenga que garantizar su edad de la manera más cierta y probable posible, y parar este efecto llamada con políticas que creo que se tenían que revisar», ha manifestado.

En esa línea, ha alertado de que la acogida de cada vez más menores extranjeros no acompañados «se está cargando el sistema de protección de menores de Baleares» que, como ya alertó este lunes la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García, «se convertirá en un recurso asistencial».

«Nos estamos cargando la atención de menores, la atención con dignidad que merece cualquier niño que llegue y viva bajo la tutela de una institución pública», ha insistido.

Pese a ello, ha lamentado que el Gobierno no atiende sus demandas y, además, «amenaza» a Baleares con la obligación de acoger a otros 49 menores migrantes procedentes de Canarias.