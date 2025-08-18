La oleada de pateras deja 36 nuevos menas en dos semanas en Mallorca

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha advertido que las plazas destinadas a inmigrantes de su sistema de protección de menores soportan actualmente una sobreocupación del 1.150%, lo que podría acabar empujándoles a tener que limitarse a ofrecer un servicio «básicamente asistencial».

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, después de que a lo largo del mes de agosto hayan llegado 36 menores extranjeros no acompañados a las costas de Mallorca, más que en todo el mismo mes del año pasado. Al menos 21 de ellos han arribado en los últimos 11 días.

En total, ha señalado, el IMAS atiende a día de hoy a 466 menores migrantes –la mayoría de los alrededor de 600 menores que hay en el sistema–, lo que supone una sobreocupación del 1.150% de las plazas destinadas específicamente a este perfil.

«Esto hace que trabajemos en una situación complicada, nuestro servicio trabaja de manera saturada desde hace meses. La situación es complicada, cada vez más, y las llegadas continúan y la tendencia es positiva», ha alertado García.

Para poder atender a este elevado número de menores migrantes, ha explicado, el IMAS está teniendo que «dimensionar» sus sistema de protección para garantizar que ofrecen una «solución digna».

El IMAS, ha defendido, se caracterizaba por tener un sistema de protección de menores en el que se hacía «un acompañamiento y unos itinerarios educativos» y que abogaba por la «inclusión», algo que de continuar en esta situación podría cambiar.

«En algún momento tendrá que dejar de ser así y ser un sistema básicamente asistencial. Y todo esto es una lástima, porque no contamos con los recursos ni la ayuda de quien tendría que resolver este problema que es una competencia de migración del Gobierno nacional», ha advertido.