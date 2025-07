El Gobierno dejará a 49 menas en un limbo legal en Baleares: el gobierno autonómico no tiene competencias

El decreto de reparto de menas de Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas provocará una situación en Baleares que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha advertido. A Baleares le corresponde acoger a un total de 49 menas, según el decreto pero el Govern balear no tiene competencias sobre menores. Éstas están transferidas a los Consells de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera desde el 18 de diciembre de 1997. Y OKBALEARES ha podido constatar que ninguno de los cuatro ha recibido comunicación expresa del Gobierno sobre la atención de esos 49 menas.

Tampoco el decreto menciona el caso de las Islas y deja la instrucción sobre el reparto de 49 menas a Baleares al Govern de Marga Prohens, una administración sin competencias en la materia.

De esta manera, ante el supuesto caso de que un tribunal de justicia ordenara el cumplimiento del reparto, algo que Baleares no contempla en absoluto, nadie tiene ni la capacidad ni el criterio establecido para efectuar ese segundo reparto. Menas en un limbo asegurado si se acaba cumpliendo en algún momento el reparto que quiere imponer Pedro Sánchez.

En un último extremo, el Estatuto de Autonomía de Baleares capacita al Govern para negociar este tipo de medidas con los Consells insulares. En este sentido, la confusión sobre el asunto es tal que ni en el Govern ni en las instituciones insulares saben cómo habría que proceder al no haber precedentes. O si, por ejemplo, Menorca, que no recibe pateras, tendría que ser solidaria o no.

Pero el Govern no quiere ni hablar del asunto. La nueva consellera de Asuntos Sociales, Sandra Fernández, ha afirmado a OKBALEARES que el Ejecutivo de Marga Prohens no está en absoluto en ese escenario: «Nosotros no contemplamos en ningún caso que puedan venir más menores porque es imposible acogerlos ya que estamos sobresaturados completamente. Ni siquiera vamos a plantear este tema ni tampoco a estudiarlo porque no es nuestro escenario».

En este sentido, hay que recordar que el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esta semana los recursos presentados por seis comunidades autónomas contra el reparto de menores migrantes. Los recursos admitidos han sido los presentados por Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Castilla y León, todas ellas con gobiernos del PP, además de Castilla-La Mancha, cuyo ejecutivo encabeza el socialista Emiliano García-Page.

El Gobierno de Sánchez, a lo suyo

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el traslado de los hasta 3.975 menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas comenzará el próximo 28 de agosto.

«El 26 de agosto llevaremos (al Consejo de Ministros) el decreto de capacidad ordinaria, es decir, los niños y niñas que puede acoger cada sistema y la financiación asociada a cada uno de los traslados. Y a partir del 28 agosto, estamos en disposición de comenzar con los traslados», ha explicado Rego, en declaraciones a los medios, este jueves, tras la fallida conferencia sectorial de infancia, que se ha suspendido por el plante de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta.

Además, ha aclarado que la fecha del 28 de agosto se refiere al comienzo de los traslados pero las comunidades tendrán un año para acoger a los menores que les correspondan.

Según las cifras del Ministerio, se quedan fuera del reparto de menores migrantes no acompañados Cataluña y Euskadi -«debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años», según Juventud- mientras Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana deberán acoger a aproximadamente la mitad de estos niños y niñas.

Así, las comunidades que más menores migrantes deberán acoger son: Andalucía, donde se trasladaría a 677 niños y niñas; Madrid, con 647 y Comunidad Valenciana, con 571.

Les siguen Castilla- La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133), Navarra (118). La que menos menores deberá acoger es Baleares, con 49. Además, «de forma voluntaria», Cataluña ha anunciado su intención de acoger, como mínimo, el mismo número de niños, niñas y adolescentes que en anteriores campañas de acogida, es decir, 31.